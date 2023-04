Jorge Delclaux va dimitir d’Unicaja Banc abans que el fessin fora

Jorge Delclaux, que va presentar la dimissió com a conseller d’Unicaja Banc divendres passat, en realitat va avançar aquesta marxa del Consell, abans que aquesta hagués estat provocada pel contingut diferents documents del supervisor sobre governança d’Unicaja Banc.

Fonts properes al Consell d’Unicaja Banc assenyalen que el contingut de diferents documents del supervisor sobre governança d’Unicaja Banc, coneguts pel consell, podria posar en dubte la independència de Delclaux com a conseller, atesa la vinculació històrica que ha tingut amb l’actual conseller delegat d’Unicaja Banc, Manuel Menéndez. Un fet que, si fos així, hauria de provocar la sortida del consell.

A més, es dona la circumstància que Delclaux és independent a Liberbank des del 2011, de manera que aquest any 2023 compleix els dotze anys que la llei estableix com a termini màxim per a un conseller independent.

Els documents esmentats del supervisor són els mateixos que van advertir de l’existència de determinades deficiències en el funcionament de la Comissió de Nomenaments, durant el període en què va estar presidida per María Garaña, la dimissió de la qual com a consellera independent es va fer efectiva recentment.

Els dubtes sobre la independència de consellers arran de la publicació en mitjans de comunicació de documentació, i per evitar potencials conflictes sobre la independència de consellers, ja van provocar que la Junta d’Accionistes d’Unicaja Banc del 30 de març passat no aprovés la confirmació del nomenament com a consellers independents de Maite Costa i Isidoro Unda, que havien estat nomenats per cooptació. Tots dos consellers han tingut una relació propera amb l’actual conseller delegat d’Unicaja Banco, Manuel Menéndez. Especialment centrada en la relació de tots dos amb EDP España, companyia de la qual Menéndez és president no executiu.