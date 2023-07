Jordi García Tabernero, millor Dircom 2023 segons Forbes

Forbes España va atorgar la IV edició del premi Best Dircom a Jordi Garcia Tabernero, el director de Sostenibilitat, Comunicació i Relacions Internacionals de Naturgy.

L’acte de lliurament es va celebrar a Madrid ahir dimarts i el va presidir Andrés Rodríguez, president de SpainMedia i editor i director de Forbes. Ho va presentar Claudia Collado i va comptar amb la col·laboració de Wam Global Growth Agents, Estrella Damm i Sigma Dues. Durant l’esdeveniment, Andrés Rodríguez va posar en valor la important labor dels departaments de Comunicació i aquelles persones que els dirigeixen. També ha volgut recordar que Forbes compleix, aquest 2023, la seva primera dècada a Espanya. “Estem celebrant 10 anys, que són molt de temps per a una publicació. L’èxit de Forbes és l’èxit dels meus companys”, va dir.

“Hem decidit”, va anunciar, “portar la reputació de Forbes al físic l’any que ve. Obrirem una casa. Serà el primer Forbes House del món. Serà un espai físic a l’altura de la marca. Serà una casa oberta per a tots. Creiem que tenim la marca llista”.

Francisco Reynés, CEO de Naturgy, va felicitar Forbes pels seus 10 anys i va agrair a la revista per celebrar el treball de l’equip de Comunicació de Naturgy. “Enhorabona per complir aquests 10 anys. Gràcies per considerar a Naturgy i a tota la seva àrea de Comunicació dirigida per Jordi per a aquest premi”, va assenyalar. A més, Reynés ha continuat posant en valor la labor de la comunicació dins de la seva empresa i va manifestar que “des del pilar de la transparència i la proximitat, intentem que es parli amb nosaltres amb la veritat i transparència”.

Finalment, va felicitar el premiat: “S’ho mereix, tots els que coneixeu a Jordi sabeu que li ho treballa molt. No sols gaudeix, sofreix el seu treball, però el més important és que aquí està el seu treball. Gràcies a Forbes per reconèixer-li”.

Finalment, el premiat va indicar que en la seva àrea estan “més acostumats a estar després dels focus que davant. Avui vull estar molt agraït amb molta gent. He escoltat a vegades una frase que és que els premis ni se sol·liciten ni es rebutgen, simplement s’agraeixen. Vull agrair a Forbes, a tots els companys que m’heu votat. Agrair especialment a l’equip de Naturgy. Vull agrair especialment a Rafael Villaseca, president de la Fundació Naturgy i exconseller delegat de Gas Natural Fenosa; i a Francisco Reynes”.

Va destacar que Forbes “està reconeixent la labor i la importància de la comunicació en les organitzacions. Els comunicadors tenim l’oportunitat d’aportar la nostra sensibilitat i punt de vista a les organitzacions per a aportar reputació i poder econòmic”.