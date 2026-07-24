El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, considera que la indicació que, segons s’ha publicat, va rebre una col·laboradora experta en rutes per part de la terapeuta de la família —la de buscar un camí suposadament pensat per a situacions extremes— no anava dirigida a ell ni a la caminada que va fer amb el seu pare, sinó que correspondria a la teràpia d’un altre client.
Així ho han traslladat aquest divendres fonts de l’entorn de l’investigat a Servimedia, que també asseguren que Jonathan Andic no va tenir mai coneixement d’aquestes indicacions i que, en qualsevol cas, la passejada amb el seu pare estava concebuda per caminar tranquil·lament per la natura i poder conversar.
Aquesta excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar en dues ocasions davant dels Mossos d’Esquadra per explicar que va ser ella qui va escollir aquesta ruta seguint les indicacions de la terapeuta Julia, en el marc de la teràpia que seguien pare i fill, així com altres membres de la família. També va afirmar que havia fet el mateix amb altres clients.
Les mateixes fonts asseguren que Jonathan Andic considera que les característiques que s’han publicat sobre la ruta de Montserrat no corresponen al recorregut que va fer el desembre del 2024, ja que es tracta d’una zona concorreguda i freqüentada per tota mena de públic.
Andic tampoc va esmentar que una setmana abans havia recorregut el mateix itinerari acompanyat d’aquesta excol·laboradora perquè, segons li van explicar, ella estava «atormentada» pel seu paper en l’elecció d’una ruta que va acabar amb el tràgic accident en què va morir Isak Andic i no suportaria la pressió mediàtica. Segons aquestes fonts, els investigadors tampoc no li van preguntar si aquell recorregut previ l’havia fet sol o acompanyat.
A més, assenyalen que la passejada per la natura entre pare i fill, suggerida per la terapeuta, tenia com a objectiu parlar amb calma dels plans personals immediats de Jonathan Andic fora de Mango. «Tots dos hi estaven d’acord, feia temps que hi treballaven i Jonathan estava molt il·lusionat». Segons la defensa, Isak Andic coneixia aquests plans i els avalava, tal com recullen els missatges i documents incorporats a la causa judicial.
Finalment, fonts de la defensa han afirmat que les informacions publicades sobre aquesta ajudant o col·laboradora de la terapeuta Julia contenen «imprecisions notables». «La teràpia incloïa passejades, però s’han qualificat amb matisos que Jonathan Andic ni coneixia ni comparteix», conclouen.