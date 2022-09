Javier Tebas: “Vull continuar al capdavant de LaLiga després del 2024″

El president de LaLiga, Javier Tebas, protagonitza la portada de l’últim número de la revista ‘Influencers’ amb una àmplia entrevista en la qual repassa els temes més candents de la indústria i com ha canviat el futbol en els últims anys després de gairebé una dècada liderant aquesta organització. A més, expressa el seu desig de continuar al capdavant per a avançar en l’objectiu de professionalitzar la competició espanyola i fer-la més rendible per als clubs.

Tebas comença l’entrevista rememorant els seus començaments en el futbol i com va accedir a presidir LaLiga després de convèncer als clubs del canvi radical que necessitava el futbol espanyol, centrat en els que han estat els eixos i principals èxits de la seva gestió: control econòmic, lluita contra els tripijocs i venda centralitzada dels drets audiovisuals.

Convençut que l’àmbit de decisió ha d’estar en els clubs i que tot el que faci en LaLiga ha de tenir el seu suport, encara que no hi hagi unanimitat, justifica la seva mala relació amb el president de la RFEF, Luis Rubiales, en la seva antagònica manera d’entendre el futbol i dona per perduda una millora en la relació fins que no es produeixi un canvi en aquesta entitat.

Declarat aficionat del Reial Madrid, tampoc evita parlar del seu enfrontament amb Florentino Pérez, principal opositor al seu últim gran projecte, La Lliga Impuls. “El problema que té el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, és que si LaLiga és més fort i els clubs poden ser més sòlids econòmicament i tenir millors jugadors i infraestructures, el seu projecte de Superliga serà cada vegada menys atractiu“, diu.

“Els clubs no volen destruir les lligues nacionals i la Superliga les destrueix, digui el que digui Florentino Pérez”, al que afegeix que “el que està fent Florentino Pérez amb el seu projecte de Superliga perjudica el Reial Madrid. S’està creant un distanciament amb la resta d’aficionats a Espanya, que abans no existia”.

És precisament en l’acord amb CVC i LaLiga Impuls on té Tebes centrades les seves energies i el que li motiva a aspirar a continuar com a president de LaLiga una vegada conclogui el seu actual mandat. “Vull continuar i que estigui desenvolupat el pla Impuls que desenvoluparem amb els diners de CVC perquè m’han elegit president per a projectes d’aquest tipus. El projecte de CVC el que ens permet és anticipar inversions que haurien trigat quinze o vint anys a fer-se i que permetran als clubs modernitzar-se, invertir en infraestructures, digitalitzar-se…”.

Tebes és també molt clar respecte al control econòmic dels clubs. Destaca que tots els clubs coneixen les regles, “i l’únic que diu no conèixer-les és el Futbol Club Barcelona, però sap com és el control econòmic des de fa temps i sap que amb Bartomeu s’ha fet complir igual”. A més, afegeix que “el que passa és que, pel context que tenen, és millor tirar-li la culpa a Tebas, quan jo no soc el que porta el control econòmic. Jo no estic en aquest dia a dia”.

Una altra de les croades de Javier Tebes en els últims anys ha estat la lluita que manté contra els anomenats clubs-estat com el PSG o el Manchester City, dels quals diu que estan realitzant dúmping econòmic, un aspecte que afecta la igualtat entre competicions. “El mes de juny passat hem tornat a presentar una denúncia davant la UEFA (i davant la justícia francesa) contra el PSG, que s’uneix a la que ja presentem contra el Manchester City el mes d’abril passat també, perquè entenem que aquests clubs estan incomplint de manera contínua l’actual normativa de joc net financer. Nosaltres continuarem treballant perquè es compleixin les normes”.

El president de LaLiga analitza també en l’entrevista l’impacte de les noves tecnologies en la indústria del futbol i com des de LaLiga s’emporta anys invertint com una eina necessària per a connectar amb noves audiències. “Com es retransmetia i veia el futbol l’any 2013 no té res a veure amb l’any 2022 (cambres àrees, d’HD o les cinemàtiques, però també els efectes, estadístiques…) i també han canviat molt les finestres per les quals es veu l’entreteniment. Abans no existien OTT com Netflix, HBO, Disney, Amazon Prevalgui, etc. que ara tenen uns tretze milions d’usuaris. Aquesta disrupció que s’ha produït ens exigeix treballar molt per a adaptar-nos a la tecnologia i als entorns que hi ha”, afirma.

En aquest sentit, Tebas defensa que el que més es veu en les xarxes socials és el futbol i posa l’exemple de TikTok, patrocinador de l’Eurocopa i amb una audiència d’entre 14 i 22 anys i reconeix “posar-se dolent quan diuen que els joves no veuen futbol perquè significa que no tenen ni idea i que no han estudiat la realitat”.

Precisament, l’evolució lògica cap a la digitalització és una de les principals raons de la seva aliança amb EA Sports, que es convertirà en nou Title Sponsor a partir de la pròxima temporada i suposarà una transformació en l’experiència amb els fans. “Aquesta aliança suposarà una evolució històrica i està cridada a ser una veritable transformació en la manera de gaudir de l’experiència del futbol a tot el món”, reconeix.

Sobre aquesta temporada, Tebes es mostra convençut que serà una lliga molt competitiva i es mulla respecte a la lliga femenina, de la qual reconeix que té el seu buit i un creixement important. “Crec que pot arribar a moure, econòmicament, com a clubs de la Primera RFEF bons, fins i tot arribar algun a un nivell de pressupostos de clubs de Segona Divisió… però que no pensin que per haver constituït una lliga professional arribaran els ingressos. Cal treballar el producte, tenir gent molt seriosa al capdavant de les institucions i saber gestionar”, rebla.