Javier Tebas reforça el lideratge de LALIGA a la Xina durant el viatge oficial dels Reis d’Espanya

El president de LALIGA i primer conseller estranger de la lliga de futbol professional Xina, Javier Tebas, ha reforçat el seu lideratge internacional en el marc del viatge oficial dels Reis d’Espanya a aquest país. Com a part de la delegació empresarial que ha acompanyat als Reis, Tebas ha participat en destacades trobades en Chengdu i Pequín, on ha subratllat el paper del futbol com a motor de cooperació entre tots dos països. Durant la seva intervenció, ha destacat com l’experiència i el model de LALIGA, reconegut tant en l’àmbit esportiu com econòmic, continuen guanyant rellevància en mercats clau com el xinès.
Un dels moments més destacats va ser la seva intervenció en el Fòrum España-Xina, un esdeveniment organitzat per ICEX, CEOE Internacional i la Cambra de Comerç d’Espanya. En aquesta ocasió, el president de LALIGA va presentar els assoliments aconseguits a la Xina durant l’última dècada, subratllant que LALIGA ha aconseguit convertir-se en una marca de referència al país asiàtic. “LALIGA porta més de deu anys a la Xina, acostant el seu futbol als aficionats i ajudant en el desenvolupament del futbol local”, va afirmar Tebes, qui va destacar també la importància d’aquest mercat com un pilar estratègic dins de l’expansió global de LALIGA.
La participació de LALIGA en aquesta mena de fòrums i la seva col·laboració contínua amb entitats com la Chinese Professional Football League (CFL) són prova de la consolidació de LALIGA espanyola a la Xina. Des de 2015, LALIGA ha treballat estretament amb les autoritats locals per a fomentar el creixement del futbol al país, amb iniciatives que inclouen l’assessorament en governança i l’impuls d’acadèmies, com la LALIGA Academy Xangai, que forma a joves talents sota els valors i metodologia de LALIGA.
A més, la relació de LALIGA amb la Xina s’ha vist reforçada al maig d’enguany amb la signatura d’un acord de cooperació entre LALIGA i la CFL, que s’estendrà fins a 2029, a través del qual es busca impulsar el desenvolupament del futbol xinès en àrees clau com la formació d’entrenadors, la regulació econòmica dels clubs i la sostenibilitat a llarg termini de la lliga.
El nomenament de Tebes, al maig d’enguany, com a primer conseller estranger de la lliga xinesa no sols és un reconeixement a la seva labor al capdavant de LALIGA, sinó també un clar reflex de l’impacte positiu del model de LALIGA en l’economia i l’esport xinès, consolidant la seva posició com un dels referents internacionals del futbol.