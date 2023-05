Javier Sánchez-Prieto serà el nou CEO d’IVIRMA Global

Javier Sánchez-Prieto serà nomenat CEO d’IVIRMA Global a partir del mes de juliol, moment en què deixarà el càrrec actual a Iberia. Així, segons ha confirmat la companyia a Servimedia, l’actual president i CEO de la companyia aèria i anteriorment de Vueling s’incorporarà al líder global en serveis mèdics, ciència, investigació i desenvolupament tecnològic en reproducció assistida en un moment de ple creixement del grup a tots els nivells, amb un pla d’inversió mèdica, científica i tecnològica destacat previst per als pròxims anys.

El nou CEO d’IVIRMA tindrà com a objectiu potenciar el lideratge i estendre el model d’èxit del grup internacional per consolidar la companyia com el referent mundial en reproducció assistida en un entorn de forta necessitat sanitària. De fet, la mateixa OMS alertava el mes d’abril passat sobre la prevalença rècord de la infertilitat, assenyalant que “prop del 17,5% dels adults presenten aquest problema en algun moment de la seva vida” i posant èmfasi que resulta “urgent augmentar l’accés a una atenció de l’esterilitat assequible i de qualitat per als que en necessiten”.

Precisament, en un context en què la demanda assistencial i desenvolupament de noves tècniques es fa imprescindible, la multinacional espanyola és el referent mundial en medicina de reproducció humana assistida, amb centres de recerca i excel·lència a més de 10 països i que, a més, gestiona la plataforma científica més gran de l’especialitat medico-científica, amb més de 4.000 publicacions tècniques i col·laboració amb prop de 30 universitats.

Actualment, compta amb més de 120 clíniques i 2.000 professionals sanitaris actius a Europa, Estats Units i Sud-amèrica, i és líder destacat a tots els mercats on opera.

Per la seva banda, els fundadors d’IVIRMA, al voltant del Dr. Antonio Pellicer que seguirà amb les seves mateixes funcions com a president executiu, continuaran liderant els aspectes mèdics i la unitat científica que han estat clau en l’èxit de la companyia.

La incorporació de Sánchez-Prieto com a CEO d’IVIRMA es produeix després que KKR adquirís la companyia per prop de 3.000 milions d’euros en una de les grans operacions del private equity a Espanya i una de les més grans del sector salut a Europa. En aquesta nova fase, la seva ambició, compartida amb els socis fundadors d’IVIRMA, implica convertir el grup en el centre d’excel·lència global i potenciar la Marca Espanya en l’àmbit científic des de la seva seu a Espanya.

Precisament, Sánchez-Prieto era reconegut aquesta setmana com un dels CEO d’empreses espanyoles que millor defensen les seves marques respectives pel rànquing Espanya 100 de Brand Finance.