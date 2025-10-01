Jaime Blanco, director de l’Oficina de Clubs de LALIGA, ha estat guardonat en els Leaders Sport Awards, sent inclòs en la prestigiosa llista Leaders Under 40. Aquest reconeixement reconeix la seva destacada contribució a la indústria esportiva en els últims 12 mesos.
Els Leaders Sport Awards, que celebren la seva desena edició, premien als principals líders menors de 40 anys que han impulsat l’avanç de l’esport a nivell global. En aquesta exclusiva llista, composta només per 30 executius internacionals, Jaime Blanco ha estat reconegut pel seu paper transformador en la modernització i professionalització del futbol espanyol, entre altres aspectes gràcies al seu rol en el projecte LALIGA Impuls i la posterior creació de l’Oficina de Clubs.
El projecte estratègic de LALIGA Impuls, que ha mobilitzat prop de 2.000 milions d’euros, contempla que els fons que rep cada club es destinin al creixement estructural en àrees clau com a infraestructures, comunicació, internacionalització, transformació digital, marca, recursos humans o màrqueting, entre altres. Un model innovador que ha permès a LALIGA i als seus clubs establir les bases d’un futur més sòlid i competitiu des de la seva implantació.
En aquest context, el currículum de Jaime Blanco reflecteix la seva trajectòria en la gestió esportiva, destacant la seva capacitat de lideratge i enfocament estratègic. Llicenciat en Administració d’Empreses per la Universitat Pontifícia Cometes (ICADE) i amb un Màster Internacional en Negocis CECO-*ICEX, Blanco ha impulsat la transformació del futbol espanyol des de diferents posicions en LALIGA.
Des de la seva incorporació en 2018, va exercir un paper clau en la gestió de recursos durant la crisi de la COVID-19 i en la implementació de LALIGA Impuls. La seva labor en la modernització i professionalització dels clubs espanyols li va portar a dirigir l’Oficina de Clubs en 2024, on lidera un equip de 25 experts. Sota la seva direcció, s’han executat més de 130 projectes en àrees com a infraestructures, digitalització, internacionalització, màrqueting i recursos humans, redefinint el model de relació entre LALIGA i els seus clubs.
D’aquesta manera, Blanco es converteix així en el segon executiu de LALIGA a rebre aquest prestigiós reconeixement, després d’Óscar Mayo, qui va ser inclòs en la llista Leaders Under 40 en 2023, quan ocupava el càrrec de director general executiu de LALIGA. Maig va ser reconegut pel seu paper fonamental en l’expansió global de l’organització i en la transformació estratègica del futbol professional espanyol.
La llista d’enguany també inclou directius de clubs, organismes internacionals i empreses capdavanteres en el món de l’esport com YouTube, NBA, Relevent, Concacaf o els San Francisco 49ers.