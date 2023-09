Jacobo Caller deixarà el seu càrrec com CEO de Food Delivery Brands

Food Delivery Brands va anunciar que, en haver aconseguit el Grup la fase final del seu procés de reestructuració, Jacobo Caller ha informat la companyia de la seva intenció de renunciar com CEO del Grup per a emprendre nous projectes professionals. Jacobo Caller continuarà en el seu càrrec actual per a fer costat a la companyia en la part final del procés de reestructuració. El Consell, en estreta col·laboració amb els representants del Grup Ad hoc de creditors, futurs propietaris de Food Delivery Brands, ja ha iniciat la cerca d’un nou CEO.

“Ha estat un immens honor liderar aquesta gran companyia en un temps de desafiaments sense precedents per a la nostra indústria i societat. Estic molt orgullós del que hem aconseguit junts, malgrat els obstacles als quals ens hem enfrontat en aquests últims tres anys. Ara que el procés de reestructuració està pràcticament complet, considero que és el moment adequat perquè una altra persona prengui les regnes en aquest nou capítol per a Food Delivery Brands”, va afirmar Caller.

Julian Díaz, qui va ser recentment nomenat president designat de Food Delivery Brands, va manifestar que “en nom del Consell i dels membres del Grup Ad hoc de creditors m’agradaria agrair a Jacobo el seu sòlid lideratge i la seva extraordinària dedicació a Food Delivery Brands durant un període de canvi sense precedents. El consell li desitja tots els èxits en la seva futura carrera. Hem començat la cerca d’un executiu adequat per a liderar la companyia i aprofitar tot el potencial de Food Delivery Brands en aquesta nova fase de desenvolupament”.

La reestructuració continua segons el planejat i s’espera que en les pròximes setmanes es produeixi l’aprovació judicial del Pla de Reestructuració.