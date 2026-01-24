IVI, única clínica de fertilitat i reproducció assistida entre les 100 empreses amb millor reputació, segons Forbes

IVI ha estat reconeguda entre les 100 empreses amb millor reputació d’Espanya en Forbes Best Reputation España 2026, publicat aquest mes per Forbes España. En aquesta edició, el sector de Salut i Farma compta amb dotze companyies incloses, sent IVI l’única clínica especialitzada en fertilitat i cura integral de la dona que figura en la llista.
Des de IVI expliquen que, en un context marcat pel desafiament demogràfic, aquest tipus de reconeixements reforcen la seva responsabilitat com a companyia sanitària, especialment en un àmbit tan sensible com la salut reproductiva. Subratllen que la reputació es construeix a llarg termini, acompanyant a les persones i a les famílies en decisions vitals a través de l’evidència científica, la innovació mèdica i un compromís sostingut amb la qualitat assistencial.
Forbes assenyala que aquesta companyia destaca pel seu enfocament altament humà que combina recerca, tecnologia i atenció personalitzada, amb l’objectiu d’oferir solucions que responguin a les noves realitats socials i demogràfiques, mantenint sempre als pacients i als seus projectes de vida en el centre de la seva activitat.
D’aquesta manera, el reconeixement situa a la companyia com una organització amb una reputació sòlida en un context especialment crític, marcat per l’hivern demogràfic i els desafiaments socials derivats de la baixa natalitat. Davant aquest escenari, IVI es posiciona com un actor rellevant en la cerca de solucions, més enllà del diagnòstic, a un problema estructural que afecta el conjunt del país.
El reconeixement de Forbes coincideix amb el 35è aniversari de IVI, una trajectòria de més de tres dècades sustentada en l’excel·lència científica, la innovació mèdica i un impacte social tangible. La presència de IVI en el rànquing es produeix, a més, en un moment de consolidació i projecció internacional, marcat per la imminent adquisició de ART Fertility a Unió dels Emirats Àrabs, una operació que reforça el seu lideratge global, solvència i capacitat de creixement en mercats altament competitius.
En aquest context, IVI va indicar que reforça un model centrat en la qualitat mèdica, l’ús avançat de la tecnologia i l’acompanyament a les famílies, consolidant el seu paper com a referent ètic i sanitari en l’àmbit de la salut reproductiva i la cura integral de la dona. Va afegir que la inclusió de IVI en Forbes Best Reputation España 2026 reflecteix així “una reputació construïda a llarg termini, lligada no sols a resultats clínics, sinó a la seva contribució social, visió estratègica i resposta a un dels grans reptes demogràfics del present i del futur”.