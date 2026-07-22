IVI RMA preveu incorporar a Espanya una plataforma d’intel·ligència artificial i robòtica destinada a impulsar una nova generació de laboratoris de fecundació in vitro (FIV), dins de l’estratègia global d’innovació que el grup desenvolupa conjuntament amb la companyia nord-americana Conceivable Life Sciences. La previsió és que Espanya es converteixi en el primer país europeu a implantar aquesta tecnologia, després de la seva posada en marxa inicial als Estats Units.
La plataforma, anomenada AURA, automatitza alguns dels procediments més complexos que es duen a terme als laboratoris d’embriologia mitjançant sistemes robòtics guiats per intel·ligència artificial. El seu objectiu és avançar cap a processos més estandarditzats i reproduïbles, reduir la variabilitat associada a determinades tasques manuals i facilitar l’anàlisi de les diferents fases dels tractaments de reproducció assistida.
El director mèdic d’IVI RMA Global, el doctor Antonio Requena, ha explicat que la incorporació d’aquesta tecnologia respon a l’aposta permanent del grup per la innovació. “IVI RMA aposta per la innovació en totes les àrees de la reproducció assistida. En aquest cas, consideràvem que unir-nos a Conceivable Life Sciences significava apostar per la companyia que, al nostre entendre, lidera actualment el camp de la robotització dels laboratoris”, ha assenyalat.
A més d’automatitzar procediments, la intel·ligència artificial permetrà recopilar informació sobre el funcionament del laboratori i generar noves dades per impulsar la recerca en reproducció assistida. Segons Requena, aquesta capacitat contribuirà a aprofundir en el coneixement de la biologia cel·lular, reforçar la seguretat dels pacients i estudiar noves vies per millorar els resultats clínics.
Un dels objectius del projecte serà també analitzar si determinades fases del treball al laboratori poden adaptar-se a les característiques clíniques de cada pacient. Els investigadors estudiaran, entre altres factors, la influència de la baixa reserva ovàrica, l’edat materna avançada o l’ovari multifol·licular per avançar cap a tractaments cada vegada més personalitzats.
La companyia preveu compartir l’experiència i el coneixement obtinguts durant la implantació d’aquesta tecnologia entre les diferents clíniques del grup, amb l’objectiu de continuar millorant els procediments de reproducció assistida i afavorir la incorporació progressiva d’aquestes solucions a altres centres d’IVI RMA arreu del món.