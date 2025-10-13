L’Institut Valencià d’Infertilitat (IVI), amb presència internacional i més de 250.000 nens nascuts gràcies als seus tractaments, ha volgut celebrar els seus 35 anys estrenant una campanya en la qual es posa veu i cara en un vídeo gravat amb testimoniatges de famílies reials que van aconseguir “el seu somni de ser pares gràcies a IVI”.
“Fa més de tres dècades, eren molts els que desitjaven formar una família, però, per diferents raons mèdiques, també havien d’afrontar nombroses dificultats. La informació sobre les teràpies reproductives era escassa i els estigmes associats, abundants. No obstant això, són moltes les famílies que ara celebren aquesta decisió, presa fa tants anys, de triar revolucionàries tècniques de reproducció i de confiar en la ciència i la innovació. Una decisió que ens permet conèixer, anys després, als ja no tan nens que van néixer gràcies a la decisió dels seus pares de buscar aquesta paternitat de la mà de clíniques com IVI, consolidada com a institució de referència en medicina reproductiva”, va explicar.
Afegeix que les històries de Gadea, Luis o Ió són algunes de tantes que reflecteixen “el poder de la perseverança i de l’avanç mèdic en aquesta campanya que IVI acaba d’estrenar per a celebrar les seves més de tres dècades combinant innovació científica, recerca i acompanyament humà per a ajudar milers de persones a complir el seu somni de ser pares. Uns testimoniatges en els quals aquells nens, avui adults, són els protagonistes d’una innovació que va canviar el curs de la maternitat al nostre país”. Indica que en aquells anys parlar de reproducció assistida o donació d’òvuls era tabú, però, en l’actualitat, aquestes tècniques són molt més conegudes.
IVI assenyala que, amb el pas d’aquests 35 anys, la reproducció assistida ha passat “de ser una opció llunyana, a convertir-se en un camí ferm cap a la maternitat. Espanya és un dels països amb major nombre de tractaments de fertilitat i amb un reconeixement internacional en aquest camp. Segons les últimes dades, 1 de cada 10 nens al nostre país neix mitjançant reproducció assistida. Però darrere de cada xifra hi ha una història —o diverses— que no cap en cap estadística. Tot això il·lustra una nova sensibilitat social: la dels fills de la reproducció assistida, que han crescut en una Espanya més oberta i conscient del valor de la diversitat familiar. Molts d’ells senten orgull, no per haver estat fruit d’una tècnica, sinó per formar part d’una generació que demostra que la maternitat pot tenir ombres, però també moltes llums, i camins per a arribar a ella”.
Detalla que les històries de les primeres dones que es van atrevir a intentar-ho parlen avui d’esperança i agrega que van confiar en la ciència per a aconseguir un dels seus majors assoliments, “tot i que l’acceptació social no era àmplia; fins i tot algunes van viatjar des d’altres països per a poder aconseguir-ho a Espanya. El que llavors va ser un acte de valentia, avui és una història d’amor i ciència entrellaçats”.
“Darrere d’aquestes vides”, conclou, “hi ha un llegat col·lectiu: el de la medicina reproductiva com a motor de canvi social. Ha evolucionat el concepte de família, ha ampliat drets i ha demostrat que la ciència no sols salva vides, sinó que també les crea. Trenta-cinc anys després, la qual cosa va començar com una promesa mèdica s’ha convertit en una realitat quotidiana per a milers de famílies. I cada història —cada fill, cada mare i pare i cada somni complert— continua recordant que la veritable revolució no va anar només científica, sinó profundament humana”.