ISDIN, ‘Top Employer’ per cinquè any consecutiu

ISDIN, el laboratori internacional especialitzat en dermatologia, ha aconseguit per cinquè any consecutiu la certificació Top Employer que reconeix les millors companyies on treballar a Espanya. Segons els criteris de l’organització de Top Employers Insitute, ISDIN proporciona unes condicions laborals excepcionals, donant suport i fomentant el talent a totes les àrees de l’empresa, posicionant-se com un dels referents a Recursos Humans del país.

Un any més

ISDIN ha destacat pels seus programes de cultura empresarial que fomenten la proactivitat, la col·laboració i l’apoderament dels seus equips, que senten un sentiment profund de pertinença, implicació i orgull de companyia.

“Ser reconeguts com una companyia Top Employer, per cinquè any consecutiu, demostra el compromís de tots per aconseguir un impacte positiu a la vida de les persones treballadores. ISDIN és un projecte amb propòsit, que vol inspirar les persones perquè gaudeixin d’una vida sana, feliç i bonica”, explica Aurea Benito, People Director a ISDIN. “Ser Top Employer és una responsabilitat per afrontar els desafiaments d’un món en contínua evolució i arribar a ser un lloc genial on el talent vulgui créixer, gaudir i desenvolupar-se”.

Top Employers Institute és l’autoritat global en el reconeixement de l’excel·lència a les pràctiques de persones, i el segell Top Employer és un programa de certificació internacional que avalua companyies de 121 països i valora les organitzacions amb les millors condicions laborals. Per aconseguir aquesta certificació, les empreses han de superar un exigent procés que analitza 6 dimensions que inclouen àrees com a estratègia de persones, ambient de treball, adquisició de talent, aprenentatge, benestar i diversitat i inclusió.