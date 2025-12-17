ISDIN retira 500 tones de plàstic del Mediterrani i altres mars des de 2023

ISDIN ha retirat 500 tones de residus plàstics i xarxes de pesca en mars, oceans i costes des de l’any 2023, en col·laboració amb la startup Gravity Wave.
Segons va informar aquest dimecres la companyia, aquesta xifra s’ha aconseguit al desembre de 2025, i ha implicat durant tres anys a 2.500 pescadors de 165 ports d’Espanya, Grècia, Itàlia, Egipte i l’Índia.
En 2023 es van recollir 65 tones, en 2024 es van aconseguir les 200 i l’objectiu complert aquest any 2025 han estat les 235 tones, completant així la xifra global. Aquesta acció ha permès a ISDIN continuar avançant en un dels seus propòsits: retornar la salut i la bellesa a la Mar Mediterrània, vetllant pel benestar dels seus ecosistemes i biodiversitat. El propòsit de la companyia és continuar contribuint a l’eliminació de plàstics en aquests entorns, l’impacte dels quals és cada vegada major.
“Només al Mediterrani, aquestes deixalles constitueixen ja el 95% de tots els residus. De fet, la nostra mar és el més contaminat per plàstics del planeta, per la qual cosa és responsabilitat de tots revertir aquesta situació amb projectes i accions d’impacte. En ISDIN volem ser part de la solució, impulsant iniciatives destinades a la recuperació del fons marí”, va destacar el CEO de la companyia, Juan Naya.
L’activitat de Gravity Wave s’emmarca en l’economia circular, ja que després de recollir els plàstics, es reciclen i es transformen en matèria primera per a l’elaboració de productes sostenibles (mobiliari per a empreses, per a entorns urbans, etc.). De les 500 tones recollides amb ISDIN, una part s’ha utilitzat per a fabricar mobiliari per a esdeveniments de la companyia, i la gran majoria ha estat emprat per Gravity Wave per a l’elaboració dels seus productes, com els seients del camp del Betis, l’Estadi Benito Villamarín, fabricats al 100% amb xarxes de pesca reciclades.
“És crucial que els residus plàstics marins recol·lectats es transformin en materials reciclats d’alt valor, apostant per una veritable economia circular. Des de Gravity Wave, i de la mà de companyies com ISDIN, donem una segona vida a xarxes de pesca i residus marins en forma de panells, productes i solucions sostenibles”, explica Amaia Rodríguez, cofundadora de Gravity Wave al costat del seu germà Julen Rodríguez.
Moviment ‘love yout planet’
En paral·lel al seu compromís amb la recollida de plàstics, ISDIN desenvolupa altres accions encaminades a recuperar la salut de mars i oceans. En 2023 la companyia va impulsar la Bluewave Alliance, organització que reuneix empreses amb propòsit, institucions, emprenedors de la sostenibilitat i comunitat científica per a protegir la vida al Mediterrani.
Actualment, l’aliança compta amb més d’una desena de col·laboradors i promou iniciatives que abasten des de projectes de biodiversitat i conservació d’espècies marines fins a activitats de conscienciació en col·legis, així com una xarxa de ciència ciutadana per a monitorar els efectes del canvi climàtic en la costa.
ISDIN també treballa perquè la sostenibilitat augmenti en el seu model de negoci. Així, a més de retirar de la mar el pes equivalent en plàstic als envasos venuts del seu fotoprotector Fusion Water Magic, la companyia s’ha marcat l’objectiu de desenvolupar embalatge 100% reciclables en 2030.
Així mateix, en l’àmbit climàtic l’enfocament segueix centrat en la descarbonització, la gestió responsable de l’aigua i la circularitat. Entre els principals objectius, destaca la reducció d’un 50% de les seves emissions directes. A més, ISDIN s’ha compromès a reduir un 30% el pes plàstic mitjà dels nostres envasos, així com garantir que el 50% dels nostres envasos procedeixi de fonts reciclables.
Aquest any 2025, la companyia ha rebut per segon any consecutiu el màxim reconeixement pel seu lideratge climàtic en obtenir la qualificació ‘A’ que atorga l’organització independent i sense ànim de lucre Carbon Disclosure Project (CDP) i que només tenen unes 400 empreses en el món.