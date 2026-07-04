ISDIN realitza revisions dermatològiques als ciclistes del Movistar Team en el Tour per a prevenir el càncer de pell￼

ISDIN, laboratori internacional líder en fotoprotecció i dermatologia, ha dut a terme revisions dermatològiques als ciclistes del Movistar Team abans de l’inici del Tour de França. Aquestes revisions, part del programa ‘Love Your Skin’, busquen detectar de manera primerenca lesions cutànies per a prevenir la seva evolució.
Segons el dermatòleg Josep Riera, aquestes revisions mèdiques permeten conèixer els riscos d’exposició solar dels corredors, conscienciar sobre la necessitat de protecció i detectar lesions sospitoses que requereixen seguiment. “Són esportistes amb una exposició solar acumulada molt gran”, va explicar Riera, destacant la importància d’aquestes mesures preventives.
El ciclisme és un esport amb alta exposició solar, ja que els ciclistes passen entre sis i set hores diàries al sol, coincidint amb la franja de major radiació UV. Protegir la pell és essencial per a prevenir el càncer de pell. “Aplicar-nos el fotoprotector és una part més de la nostra rutina”, va comentar Pablo Castrillo, ciclista del Movistar Team.
En finalitzar el Tour, es repetiran els skin checks per a avaluar l’evolució de les lesions detectades i identificar noves. Aquesta col·laboració amb el Movistar Team permet a ISDIN donar visibilitat al moviment ‘Love Your Skin’. “El nostre objectiu és inspirar un futur sense càncer de pell”, va destacar Juan Naya, CEO de ISDIN.
La col·laboració entre ISDIN i el Movistar Team va començar en 2018 amb l’equip femení, convertint-se en un dels primers laboratoris a fer costat a un equip ciclista professional des de la perspectiva de la prevenció i la cura de la pell. Vuit anys després, l’aliança continua consolidant-se i arriba al Tour de França.
Com a part d’aquesta col·laboració, ISDIN proporciona fotoprotecció als ciclistes durant els entrenaments i la competició, impulsa continguts educatius sobre prevenció del càncer de pell i participa en accions de sensibilització dirigides tant a l’equip com al públic general.
COMPROMESOS AMB L’ESPORT
Aquesta aliança s’integra en el moviment de ISDIN Love Your Skin, amb el qual aquest laboratori impulsa accions d’educació, prevenció i recerca per a avançar cap a un futur sense càncer de pell, treballant al costat de dermatòlegs, institucions científiques i esport d’elit per a ampliar l’abast social.
El patrocini del Movistar Team se suma a la presència de ISDIN en altres grans cites esportives, com Roland-Garros, on també impulsa sessions dermatològiques per a avaluar la salut de la pell dels tennistes, i el Torneig Banc Sabadell Conde de Godó. Aquestes aliances formen part d’una estratègia per a convertir l’esport d’elit en altaveu de la fotoprotecció diària.
ISDIN, líder en fotoprotecció i dermatologia a Espanya, té el propòsit de millorar la salut de les persones a través de la cura de la pell. Ofereix solucions innovadores per a prevenir l’envelliment i reparar els danys del sol. Amb presència en més de 65 països, aquest laboratori va ser reconegut com el primer laboratori espanyol BCorp.