ISDIN presenta el llibre ‘Love your skin’

El laboratori internacional especialitzat en dermatologia ISDIN va presentar el llibre “Love your skin”, un al·legat per a “la cura i l’amor per la pell com a via per a gaudir d’una vida sana, feliç i bonica”.

El laboratori va recordar que “la pell és l’òrgan més gran del nostre cos. I cuidar la seva salut és fonamental, no sols per a estar sans sinó també per les repercussions psicològiques i socials que poden derivar del seu estat. Una pell amb acne, taques, arrugues fins i tot pigues, ens pot fer sentir vulnerables i condicionar la nostra vida”.

Per això, ISDIN va explicar que vol potenciar la importància “d’estimar i cuidar la pell amb la publicació d’aquest llibre i llançar un missatge d’apoderament, perquè les persones s’enamorin de la seva pell i abracin aquesta vulnerabilitat que poden sentir en determinades ocasions”.

“El propòsit del llibre, que sintetitza l’essència d’ISDIN ‘love your skin’, és inspirar a les persones a gaudir d’una vida més sana, feliç i bonica”, va assenyalar Juan Naya, CEO d’ISDIN. “Milers de persones a tot el món han entès i viscut aquesta filosofia de diferents maneres. I ara, amb aquest llibre és el moment de donar testimoniatge de la dimensió i del significat que ‘love your skin’ té per a ISDIN i els seus isdinlovers”, va afegir.

Creat amb la comunitat

El llibre ‘Love your skin’ de ISDIN ha estat cocreado amb la comunitat LoveISDIN, formada per persones que “estimen la seva pell”. A través d’una convocatòria en 6 països (Mèxic, Xile, l’Argentina, el Perú, Colòmbia i Espanya) i que va obtenir una participació de més de 500 persones, l’equip de ISDIN va triar 12 històries per a donar testimoniatge dels problemes i inseguretats que pot provocar la relació amb una pell amb vitíligo, acne, taques o pigues entre altres condicions.

Amb aquestes històries reals, que expliquen com els seus protagonistes han passat per un procés d’autoestima i acceptació, ISDIN espera inspirar a tots els lectors del llibre a estimar i cuidar la seva pell per a ser més felices. “Contem històries reals de persones reals que, després de passar-ho mal a causa de la condició de la seva pell, ara gaudeixen d’un benestar emocional fruit d’haver passat d’odiar la seva pell a estimar-la” , va manifestar Diana Orero, autora del llibre. “Qui llegeixi aquest llibre s’adonarà del meravellosa que pot arribar a ser la nostra relació amb la pell si prenem consciència de la seva importància en el nostre benestar físic i emocional”, afegeix Orero.

Compromís

ISDIN va indicar que la publicació del llibre ‘Love your skin’ és fruit del seu “compromís històric amb la cura i la protecció de la pell. En aquest sentit, el laboratori impulsa projectes per a erradicar el càncer de pell a tot el món, mitjançant campanyes de conscienciació i projectes solidaris en comunitats desfavorides”.

La companyia destinarà tots els beneficis recaptats amb les vendes del llibre al seu programa de prevenció del càncer de pell en la comunitat albina de Moçambic. El llibre ja es pot adquirir en format físic i digital per a ‘ebook’ en Amazon o en la plataforma per a isdinlovers LOVEISDIN.COM.