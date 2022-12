ISDIN lidera les vendes en farmàcia de productes de bellesa per a dona

La companyia espanyola ISDIN ha aconseguit situar-se com a líder en la venda de productes de bellesa per a dona de venda a farmàcia, segons les dades que mensualment elabora IQVIA sobre l’Evolució del Mercat de la Farmàcia Espanyola.

Al mes de novembre ISDIN, que des de fa anys ha adquirit protagonisme en productes de dermoprotecció i al mercat de protectors solars, ha estat el laboratori amb més vendes a les farmàcies, assolint una quota de mercat del 9,5% (un 4 ,6% més que el 2021) al mercat de ‘Productes per a Bellesa Dona’, superant gegants de la cosmètica a nivell mundial com L’Oreal.

La tendència en aquest mercat ha estat descendent (-2%) a la comparativa amb novembre del 2021, excepte en molt pocs casos com el d’ISDIN, que és el laboratori que més creix, un 90% respecte al mateix mes de l’any passat, segons aquest estudi. També han experimentat un augment en les vendes, encara que a nivells molt inferiors, els productes d’Avene de Pierre Fabré (7,9% més), La Roche Posay de L’Oreal (14,3%) i Eucerin de Beiersdorf (12, 2%)

Altres competidors al sector com Cantàbria Labs han baixat un -10% en les seves vendes, Dermofarm de Ganassini, un -13%, i els productes Vichy de L’Oreal un -38%. A les estadístiques recopilades i analitzades per IQVIA es reflecteix que, dels deu productes de bellesa per a dona més venuts a les farmàcies, els quatre primers són d’ISDIN, comptant amb un total de cinc entre els deu primers.

El primer del rànquing és Isdinceutics Retinal Intense, seguit per Isdinceutics K-OX Eyes, Isdinceutics Hyaluronic Concentrate (amb unes vendes del 157% més que fa un any) i Isdinceutics Age Reverse Day.