ISDIN i l’AEDV estrenen el primer servei de dermatologia per a tenistes

El laboratori espanyol ISDIN ha estrenat un servei de dermatologia per als tenistes del Mútua Madrid Open, que es converteix així en el primer torneig professional a comptar amb aquest servei. La iniciativa d’ISDIN forma part de la campanya de conscienciació que el laboratori duu a terme des de ja fa sis anys en el marc del torneig madrileny.

El seu objectiu és conscienciar sobre la importància de la cura de la pell i la protecció solar a la pràctica d’esports a l’aire lliure com el tenis, però també “en el dia a dia, per prevenir els efectes nocius del sol: des del fotoenvelliment prematur fins al càncer de pell”, segons va explicar la companyia.

Per això ISDIN, en col·laboració amb l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), va assenyalar que posa a disposició dels tenistes del Mútua un servei dermatològic “exclusiu” que analitza l’estat de la seva pell i els ofereix recomanacions personalitzades segons aquest diagnòstic.

L’objectiu és “detectar els riscos d’exposició al sol, conscienciar i detectar lesions potencialment sospitoses que necessitin seguiment”, explica la dermatòloga Rosa Taberner. La doctora afegeix que és “molt important tenir cura i protegir la nostra pell per poder gaudir de l’esport i del sol de forma segura. En el cas dels tenistes professionals, i en el de tots aquells que practiquen esport regularment amb moltes hores al sol, és clau comptar amb una fotoprotecció i rutines de cura dermatològica personalitzades”.

A més, ISDIN organitza una activitat “que ja s’ha convertit en un clàssic del torneig”: la formació per als ballkids al costat dels ambaixadors de la marca, com Elise Mertens o Carlos Alcaraz, vigent campió del Mútua, que han mostrat als esportistes més joves com cal protegir-se del sol.

Fa anys que ISDIN compromès amb la salut de la pell i, en concret, amb la dels esportistes. “Aquest és el sisè any que ISDIN és el fotoprotector oficial del Mútua Madrid Open i gairebé deu amb el Trofeu Godó”, explica la doctora Georgina Logusso, Medical Marketing Manager a ISDIN. “A més, estem especialment compromesos amb la salut dels més joves amb campanyes de conscienciació com la que cada any, des de fa trenta, duem a terme a escoles de tot el país”, afegeix Logusso.

Aquesta edició del Mutua Madrid Open compta també amb la participació de Carlos Alcaraz, número dos al rànquing de l’ATP i protagonista de la campanya de conscienciació d’ISDIN. El tenista murcià, que fa uns dies s’alçava com a vencedor del Trofeu Godó, dona suport a la campanya divulgativa d’ISDIN amb altres tenistes com Feliciano López o els colombians Robert Farah, Juan Sebastián Cabal i Camila Osorio. Per a Alcaraz, la fotoprotecció és bàsica per al dia a dia dels esportistes com ell, que passen moltes hores al sol. A més a més, com a personatge públic, és molt conscient de la responsabilitat que té a l’hora de transmetre missatges, sobretot entre els més joves. Per això, el tenista assegura que “em sent realment orgullós de poder col·laborar en iniciatives com aquesta d’ISDIN, que permet conscienciar sobre la importància de protegir-se bé del sol. És molt important que tots siguem conscients que, per gaudir molts anys del tenis i del sol, ens hem de fotoprotegir i cuidar la nostra pell”.

La campanya de conscienciació d’ISDIN al Mútua Madrid Open es remunta a l’any 2018, quan el laboratori va començar a col·laborar amb el torneig per fomentar la salut de la pell al món del tenis. Aquesta vinculació amb l’esport a l’aire lliure i amb el tenis en concret ha portat ISDIN a ser també el fotoprotector oficial d’altres competicions de renom internacional com el Torneig ATP de Buenos Aires, l’Open Mexicà de Tenis, l’Open de Rio, el Millenium Estoril Open o Barcelona Open Banc Sabadell, celebrat fa només uns dies a la Ciutat Comtal.