ISDIN envia a dermatòlegs de tot el món a Moçambic per atendre albins

El laboratori espanyol ISDIN, especialista en dermocosmètica i fotoprotecció, ha desplaçat dermatòlegs voluntaris de tot el món a Moçambic per ajudar la població local amb albinisme. Aquesta és una de les accions que el laboratori ha desenvolupat en col·laboració amb la Fundació Àfrica Directe. El projecte forma part de la campanya global d’ISDIN per contribuir a erradicar el càncer de pell, un objectiu prioritari per a la companyia, que també organitza programes escolars sobre fotoprotecció i campanyes de conscienciació.

El projecte de Moçambic realitza dues missions a l’any, en què s’atenen una mitjana de 650 pacients i es fan més de 170 cirurgies per extirpar lesions precanceroses o càncers de pell.

La primera missió va tenir lloc a l’octubre i va enviar tres dermatòlegs espanyols al Centre Das Merces ia l’hospital central de Maputo, la capital moçambiquesa. L’última ha tingut lloc aquest mes d’abril i hi han participat 10 dermatòlegs procedents de nou països, una acció de gran impacte si es té en compte que a Moçambic només hi ha 20 dermatòlegs per atendre tota la població.

La realitat amb què s’han trobat els metges ha estat una “realitat trista”, segons indica la doctora Claudia Patricia València, de Colòmbia, qui explica que “les condicions no són òptimes, però fem tot el que els podem donar informació i proporcionant-los protectors solars”. En paraules de la doctora, la situació és “molt impactant” a causa del dany solar que provoquen les condicions del sol a Moçambic.

A més de les accions dutes a terme al Centre Das Merces, referent i refugi per a la població amb albinisme del país, i l’hospital central de Maputo, la nova missió ha permès consolidar també els tractaments a l’Hospital provincial de Xai-Xai. El desplaçament dels facultatius a Moçambic també els ha permès formar metges i infermeres locals.

FALTA DE DEMARTÒLEGS

A Moçambic hi ha actualment uns 20 dermatòlegs per atendre els 30 milions de persones que habiten el país, i per això l’impacte dels dermatòlegs voluntaris desplaçats per ISDIN és crucial.

A més dels 10 metges que han viatjat ara a Moçambic, la companyia té previst fer una nova missió a finals d’any amb 10 dermatòlegs més, per la qual cosa, amb els 20 metges desplaçats per ISDIN, pràcticament es duplicarà el número dermatòlegs que hi ha habitualment al país.

Les persones amb albinisme tenen un risc extremadament alt de desenvolupar càncer de pell. A l’Àfrica, el 98% d’aquestes persones no supera els 40 anys, en un 80% dels casos per aquest tipus de càncer. Al continent africà la prevalença de l’albinisme pot arribar a ser 10 vegades superior a la d’Europa o Amèrica del Nord.

Davant d’aquest escenari, ISDIN, que fa anys que lluita contra aquest tipus de càncer, s’ha unit a la Fundació Àfrica Directe per ajudar a reduir la incidència del càncer entre la població amb albinisme d’aquest país en concret.

“És important que les companyies ens impliquem en causes socials i solidàries”, afirma Juan Naya, CEO a ISDIN. “Les empreses tenim l’obligació de tenir un impacte positiu al món i, en el cas d’ISDIN, ho fem amb accions com aquesta que van més enllà de la nostra pròpia activitat”.

ACCIONS

Des dels seus inicis, ISDIN va assenyalar que “ha portat al seu ADN la missió de protegir la salut de les persones, cosa que inclou la lluita contra el càncer de pell. Un dels projectes més destacats és l’aliança d’ISDIN i l’Àfrica Directe que, a més de les esmentades missions mèdiques, també inclou la donació anual de 80.000 fotoprotectors”.

Amb aquesta donació s’ha ofert protecció solar diàriament per a més de 1.500 persones amb albinisme a Moçambic, un país on la manca de dermatòlegs i recursos mèdics adequats fa que el càncer de pell sigui una amenaça constant.

La companyia va llançar diversos projectes a través de la plataforma Love ISDIN en què els treballadors dels laboratoris van poder participar i, d’una banda, aconseguir que els laboratoris donen un equip de crioteràpia que ha permès tractar lesions potencialment malignes de la pell a les missions mèdiques i, de l’altra, recaptar gairebé 2.000 euros que se sumen a 2.000 més donats pels clients d’ISDIN, els isdinlovers. Finalment, la companyia ha fet una altra donació de 18.000 euros per finançar el centre Das Merces.