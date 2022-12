ISDIN dona 25.000 euros per la investigació contra el càncer de mama

Per cinquè any consecutiu, ISDIN, laboratori espanyol especialitzat en dermocosmètica i fotoprotecció, ha fet una donació de 25.000 euros a la Fundació FERO i al VHIO (Institut d’Oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron) per ajudar en la investigació contra el càncer de mama. La donació es destinarà a la investigació de la Biòpsia Líquida, un projecte liderat per la doctora Ana Vivancos que desenvolupa un mètode no invasiu de detecció precoç amb necessitat només d’una gota de sang del pacient.

La campanya, que es va llançar l’1 d’octubre passat, va comptar amb la participació de l’ambaixadora d’ISDIN Ona Carbonell qui, juntament amb l’empresa sense ànim de lucre teta&teta, van donar visibilitat a la iniciativa amb un videotutorial on la nedadora ensenyava com s’ha de fer una correcta autoexploració.

El vídeo es va publicar en xarxes socials i, per cada comentari etiquetant una dona, ISDIN va donar 1 euro a FERO, que s’ha sumat a l’altre euro que ISDIN dona cada any per la venda de qualsevol dels seus productes de la línia Woman ISDIN, Germisidin íntim o Ureadin Rx Rd.

El càncer de mama és actualment el tipus de tumor més freqüent entre les dones: a Espanya afecta una de cada vuit dones. Així i tot, tal com volen transmetre ISDIN i la Fundació FERO, les revisions ginecològiques anuals i l’autoexploració mamària són de vital importància per a la detecció precoç d’aquest tipus de càncer.