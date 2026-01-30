Isdin dona 25.000 euros a la Fundació FERO per a la investigació del càncer de mama

Isdin ha donat 25.000 euros a la Fundació FERO per donar suport a la investigació del càncer de mama. A través de la campanya solidària Juntes, l’aportació permetrà avançar en el desenvolupament de la biòpsia líquida, una tècnica innovadora liderada per Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) que promou la detecció primerenca de la malaltia i facilita el control de l’eficàcia dels tractaments.
En els darrers 8 anys, i gràcies a la col·laboració de farmacèutics i consumidors, Isdin ha donat un total de 200.000 euros al projecte. A l’última edició –octubre del 2025–, la iniciativa ha comptat amb una destacada participació del sector farmacèutic, amb l’adhesió de més de 2.500 farmàcies de tot el país. Una aliança que reforça el rol dels professionals sanitaris en la conscienciació, la prevenció i el tractament del càncer.
La donació realitzada per la companyia s’ha materialitzat aquest mes de gener en un acte de lliurament on s’ha remarcat la importància de continuar impulsant la investigació oncològica com a via clau per millorar el diagnòstic i l’abordatge del càncer de mama. L’import recaptat es destinarà al projecte encapçalat per la doctora Ana Vivancos, cap del laboratori de Genòmica del VHIO, que treballa a la detecció precoç a partir d’una simple mostra de sang, evitant procediments invasius i cirurgies innecessàries.
Juntes és una campanya que se celebra anualment coincidint amb el Dia Mundial contra el càncer de mama i que s’articula al voltant de tres pilars fonamentals: la prevenció, l’acompanyament i la investigació. En aquesta edició, que ja és la vuitena, el projecte ha posat un èmfasi especial en el paper dels acompanyants i en la rellevància del suport emocional al llarg de la malaltia.
“A Isdin creiem fermament que la investigació és fonamental per avançar cap a un futur amb més prevenció i detecció del càncer de mama. Donar suport a iniciatives com les impulsades per la Fundació FERO forma part del nostre propòsit de cuidar i protegir la salut de les persones”, explica Juan Naya, CEO d’Isdin.
El director general de la Fundació FERO, Ruben Ventura, afegeix: “Aquests 8 anys de campanya ens han permès continuar apostant per la biòpsia líquida i aportar noves evidències del seu ús per a la detecció del càncer. Col·laboracions estables com la d’Isdin fan que la ciència pugui avançar més ràpidament i aportar solucions d’impacte per als pacients.”
Amb el lema ‘El llaç que ens uneix’, Juntes ha volgut visibilitzar l’enllaç que es genera entre les pacients i les persones que les acompanyen, una relació essencial que ha estat l’eix central de la imatge de la campanya. Aquesta ha tingut testimonis que estan disponibles a la web de la iniciativa durant tot l’any, juntament amb una guia d’acompanyament, consells d’autoexploració i altres recursos informatius.
Segons les últimes estimacions, a Espanya una de cada vuit dones patirà càncer de mama en algun moment de la seva vida. Gràcies als avenços científics i a la millora en les tècniques de diagnòstic i tractament, la taxa de supervivència ha augmentat de manera significativa en les darreres dècades, situant-se actualment al voltant del 85%, quan fa 25 anys era del 65%. Aquestes dades subratllen la importància de continuar apostant per la investigació com a camí essencial cap a un futur amb millors opcions de prevenció i detecció.