ISDIN converteix la plaça de Callao en una platja

El laboratori ISDIN, líder en dermatologia i foto-protecció a Espanya, instal·larà una platja en el centre de Madrid els pròxims dies 16 i 17 de juny. Serà en la plaça del Callao i la instal·lació comptarà amb gandules i fins i tot un quiosquet en la sorra perquè els madrilenys “puguin sentir-se més prop de la platja”.

La iniciativa, organitzada en col·laboració amb la Fundació Pell Sana de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la foto-protecció, a tan sols uns dies de l’inici de l’estiu i quan les altes temperatures animen a gaudir més de l’aire lliure.

ISDIN va assenyalar que treballa “des de fa anys per a erradicar el càncer de pell, i per això duu a terme diferents accions de conscienciació per a donar a conèixer la importància de protegir-se davant les agressions de l’astre rei. Només uns dies després del Dia del Càncer de Pell (13 de juny), ISDIN oferirà la possibilitat a tots els que s’acostin a la seva platja de sotmetre’s a una revisió mèdica de la pell per a conèixer el seu estat i saber quines rutines dur a terme per a mantenir-la sana”. Per a poder realitzar-se aquest control, hauran de reservar cita prèviament en la web ‘loveisdin.com’.

La iniciativa d’ISDIN i la Fundació Pell Sana de l’AEDV busca “la notorietat per a posar el focus en una situació que sovint, per rutinària, no tenim present. Encara que es recomana utilitzar foto-protecció tot l’any, és evident que, amb l’arribada del bon temps, la nostra pell està més exposada i passem més temps al sol”, va indicar la companyia.

Per aquest motiu, segons explica la doctora Georgina Logusso, Medical Màrqueting Manager de ISDIN, “és molt important fotoprotegerse cada dia, independentment de l’època de l’any, encara que és obvi que a l’estiu hem d’extremar la fotoprotección per a poder gaudir amb salut dels moments màgics que ens ofereix aquesta època de l’any”.

Segons assenyalen des de la Fundació Pell Sana de l’AEDV, en els últims quatre anys la incidència del càncer de pell ha augmentat un 40% i cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos nous a l’any sol a Espanya. A pesar que actualment el melanoma és el càncer de pell amb menys incidència, des de la Fundació Pell Sana de l’AEDV alerten que, si segueix la tendència actual, aquest tipus de càncer pot convertir-se en el segon tumor d’incidència global i el primer en el cas dels homes, per davant del càncer de còlon i el de pulmó.

Salut de la pell

ISDIN va apuntar que des dels seus inicis ha adquirit “el compromís de protegir la salut de les persones, especialment quant a la prevenció del càncer de pell. Per aquest motiu, el laboratori lidera nombroses iniciatives destinades a la recerca, la conscienciació i l’acció social per a ajudar a prevenir i tractar aquest tipus de càncer i reduir així la seva incidència”.

Entre les accions més destacades va citar la missió solidària que ha dut a terme desplaçant diversos dermatòlegs a Moçambic per a ajudar a la població local amb albinisme. Aquesta expedició es repetirà a la fi d’enguany. A més, ISDIN porta ja gairebé tres dècades formant als més joves sobre la importància de la protecció solar amb la seva campanya escolar de foto-protecció.