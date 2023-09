ISDIN col·labora a la Copa d’Amèrica

El laboratori internacional ISDIN serà el fotoprotector oficial de la 37a Copa Amèrica de vela que se celebrarà a Barcelona entre agost i octubre de 2024. D’aquesta manera, ISDIN protegirà tant els assistents a l’esdeveniment com als millors regatistes del món i als membres de l’equip de la Copa Amèrica que es donaran cita a la Ciutat Comtal l’estiu que ve.

El compromís d’ISDIN amb l’esport a l’aire lliure, i concretament amb el món de les regates, es remunta anys enrere, ja que el laboratori espanyol patrocina competicions de renom com la Puig Vela Clàssica, de la qual és fotoprotector oficial des de fa més d’una dècada, o el Trofeu Godó de Vela.

Aquestes col·laboracions, de la mateixa manera que l’acord amb l’America’s Cup, formen part de la campanya global de conscienciació sobre fotoprotecció que el laboratori duu a terme en col·laboració amb diferents esdeveniments esportius de primer nivell tant en el món nàutic com en altres esports, com el golf, el pàdel o el tennis.

“Formar part de la Copa Amèrica, l’esdeveniment de vela més antic i seguit del món, és una oportunitat per a reforçar globalment el nostre missatge sobre la importància d’una bona fotoprotecció per a gaudir de l’esport, de la mar i del sol i evitar el càncer de pell”, explica Juan Naya, CEO d’ISDIN, qui afegeix que “la raó de ser d’ISDIN és vetllar per la salut de la pell de les persones i contribuir en l’erradicació del càncer de pell”.

Per part seva, Grant Dalton, CEO de l’America’s Cup, afirma que “ens sentim realment honrats que una marca nascuda a Barcelona i que es preocupa tant per la salut de les persones com de la regeneració de la mar Mediterrània sigui la fotoprotecció de l’America’s Cup”.

America’s Cup

Considerada com un dels trofeus esportius més difícils de guanyar, l’America’s Cup va néixer en 1851, la qual cosa la converteix en el trofeu més antic de l’esport internacional. Durant els primers 132 anys el Nova York Yacht Club va ser el vencedor indiscutible fins que, en 1983, Austràlia li va arrabassar el títol. Des de llavors, la Copa només l’han guanyat equips dels Estats Units, Suïssa i Nova Zelanda. Actualment, Emirates Team New Zealand ostenta el títol, que defensarà en les costes.