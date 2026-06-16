ISDIN ha informat que ha atès més de 5.400 persones amb albinisme i ha realitzat més de 900 cirurgies relacionades amb lesions cutànies i càncer de pell a Panamà i Moçambic, on impulsa des del 2022 expedicions d’atenció dermatològica, prevenció i formació sanitària. En aquests quatre anys, la companyia ha centrat els seus esforços en aquests dos països per la seva alta incidència de càncer cutani.
Les persones amb albinisme constitueixen un dels col·lectius amb més risc de desenvolupar càncer de pell a causa de l’absència o reducció de melanina, el pigment que protegeix la pell davant la radiació solar. En països amb menys recursos, aquesta vulnerabilitat s’agreuja per la manca d’accés a fotoprotecció, especialistes dermatològics i programes de prevenció, convertint una malaltia prevenible en una de les principals causes de mortalitat. De fet, més del 90% de les persones amb albinisme mor abans dels 40 anys per càncer de pell.
Les expedicions s’emmarquen en el moviment Love Your Skin d’ISDIN, que busca un futur sense càncer de pell i visibilitzar l’impacte de la malaltia en aquest col·lectiu. A Moçambic es desenvolupen amb África Directo i entitats locals, mentre que a Panamà es fan amb l’Associació Panamenya de Dermatologia i SOS Albinos Panamà.
El projecte també ha permès formar més de 200 professionals sanitaris, amb equips de dermatòlegs voluntaris de 13 països, creant una xarxa internacional de col·laboració per avançar cap a un model d’atenció sostenible.
Resposta
En el marc del Dia Internacional de Sensibilització sobre l’Albinisme, ISDIN destaca la importància de la prevenció i de garantir accés a atenció dermatològica continuada. Segons la companyia, l’objectiu és construir estructures sanitàries locals que permetin reduir la incidència de càncer de pell en aquests països.
A Moçambic, la manca de recursos és especialment crítica, amb només 20 dermatòlegs per a més de 35 milions d’habitants. A Panamà, les expedicions se centren a la regió de San Blas, on l’alta prevalença d’albinisme oculocutani incrementa el risc de lesions cutànies greus.
Els especialistes subratllen que sense prevenció ni accés a tractament el risc augmenta de manera significativa des de la infància.
Infància
La prevenció és clau des de les primeres edats. A Panamà, ISDIN ha incorporat activitats educatives com teatre de titelles per ensenyar hàbits de fotoprotecció: buscar l’ombra, usar roba adequada i aplicar protector solar. També es recomanen revisions dermatològiques anuals.
A Moçambic, una campanya específica va permetre atendre 165 infants amb albinisme, combinant revisions mèdiques i activitats educatives per fomentar hàbits saludables i reduir barreres d’accés al sistema sanitari.
El projecte s’integra dins del moviment Love Your Skin, que també inclou iniciatives com campanyes escolars de fotoprotecció i programes de sensibilització sobre el lupus i en pacients trasplantats, amb l’objectiu de promoure la protecció solar com a hàbit de salut.