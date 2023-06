ISDIN ajuda a les persones albines de Moçambic a lluitar contra el càncer

El laboratori de dermocosmètica i foto-protecció ISDIN duu a terme diferents accions de divulgació, conscienciació i recerca per a erradicar el càncer de pell. Entre les més destacades estan les expedicions de dermatòlegs voluntaris que ISDIN ha enviat a Moçambic per a ajudar les persones amb aquesta condició a lluitar contra el càncer de pell que, pocs dies abans del Dia Internacional de Sensibilització sobre l’Albinisme (13 de juny), “prenen especial rellevància”, va informar la companyia.

Per a dur a terme aquest projecte, que busca millorar la qualitat de vida de les persones amb albinisme a Moçambic, ISDIN s’ha aliat amb la Fundació Àfrica Directe. L’objectiu és realitzar dues expedicions a l’any, en les quals s’atengui una mitjana de 650 pacients i es realitzin més de 170 cirurgies per a extirpar lesions precanceroses o càncers de pell.

La primera expedició va ser a l’octubre de l’any passat i va desplaçar a tres dermatòlegs espanyols al Centre Das Merces i a l’hospital central de Maputo. L’última va tenir lloc el mes d’abril passat i van participar 10 dermatòlegs de diferents països i es va ampliar el radi d’acció a l’Hospital provincial de Xai-Xai. Aquesta xifra de facultatius desplaçats és especialment destacable si es té en compte que a Moçambic hi ha poc més de 20 dermatòlegs per a atendre a tota la població.

Albinisme

Les persones amb albinisme tenen un risc extremadament alt de desenvolupar càncer de pell. A Àfrica, el 98% d’aquestes persones no supera els 40 anys, en un 80% dels casos a causa d’aquesta mena de càncer. Segons indica l’ONU, a Amèrica del Nord i Europa una de cada 17.000 a 20.000 persones té albinisme. No obstant això, la prevalença d’aquesta condició és molt superior a Àfrica, on l’albinisme pot arribar a afectar una de cada 1.400 persones.

A Moçambic hi ha actualment uns 20 dermatòlegs per a atendre 30 milions de persones, per la qual cosa l’impacte dels dermatòlegs voluntaris desplaçats per ISDIN és de vital importància. Als 13 dermatòlegs que ja han treballat al país gràcies a la iniciativa d’ISDIN, se sumaran 20 més repartits entre les pròximes expedicions de dermatòlegs l’octubre de 2023 i abril de 2024. D’aquesta manera, amb aquests metges desplaçats per ISDIN, pràcticament es duplicarà el nombre de dermatòlegs que hi ha actualment al país.

“Les empreses tenim l’oportunitat i responsabilitat de contribuir més en la societat, i amb l’experiència i el coneixement d’ISDIN volem contribuir en la prevenció del càncer i fer costat a les comunitats més desfavorides”, afirma Juan Naya, CEO d’ISDIN.

Des dels seus inicis, la companyia ISDIN destaca que treballa “per a protegir la salut de les persones, la qual cosa inclou la lluita contra el càncer de pell. És per això que el laboratori lidera diverses iniciatives de recerca, conscienciació i acció social que ajudin a prevenir i tractar aquest tipus de càncer per a reduir la seva incidència. Un dels projectes més destacats és l’aliança d’ISDIN i Àfrica Directe que, a més de les esmentades expedicions mèdiques, també inclou la donació anual de 80.000 fotoprotectores. Amb aquesta donació s’ha ofert protecció solar diàriament per a més de 1.500 persones amb albinisme a Moçambic, un país on la falta de dermatòlegs i recursos mèdics adequats fa que el càncer de pell sigui una amenaça constant”.

“La missió d’ISDIN és, en última instància, contribuir en l’erradicació del càncer de pell. I, en aquest cas concret, en comunitats desfavorides, com el col·lectiu amb albinisme a Moçambic. Per això la companyia continuarà organitzant expedicions mèdiques a aquest país cada sis mesos, contribuint d’aquesta manera a prevenir el càncer de pell i a salvar vides a través de la prevenció i el tractament i cirurgia de lesions potencialment malignes”, conclou ISDIN.