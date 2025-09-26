ISDIN aconsegueix per segon any consecutiu el màxim reconeixement pel seu compromís climàtic

ISDIN, laboratori internacional especialitzat en fotoprotección i dermatologia, ha obtingut per segon any consecutiu la qualificació ‘A’ que atorga l’organització independent i sense ànim de lucre CDP (Carbon Disclosure Project), el màxim reconeixement pel seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic i amb la transparència ambiental.
Amb aquesta qualificació, ISDIN se situa entre les 515 companyies de tot el món amb millor puntuació, la qual cosa representa poc més del 2% del total de corporacions avaluades en 2024.
El CDP, que l’any passat va analitzar a més de 22.000 empreses –1.662 més que l’any anterior–, s’ha consolidat com la principal plataforma global dedicada a la recopilació i l’anàlisi d’informació sobre l’acompliment climàtic i mediambiental, i la participació de companyies espanyoles en les seves avaluacions ha crescut.
A nivell nacional, s’han analitzat 81 empreses, un 17% més que l’any anterior. ISDIN, que en l’avaluació de 2023 es va estrenar com a primer laboratori de dermocosmètica a formar part de la Llista “A” de CDP a Espanya, torna ara a situar-se entre les 18 corporacions espanyoles líders pel seu compromís mediambiental que han obtingut una “A”.
“El lideratge no sols implica excel·lència empresarial, sinó també assumir una responsabilitat major respecte a l’impacte del negoci en l’entorn. Reduir i reparar la nostra petjada ambiental és part d’aquest compromís, i la màxima qualificació de CDP ens anima a continuar avançant cap a un futur més sostenible”, va manifestar Juan Naya, CEO de ISDIN.
La qualificació ‘A’ obtinguda per ISDIN reconeix el seu ferm compromís amb la descarbonització de la seva cadena de valor i la implementació d’un pla de transició climàtica rigorós validat per la iniciativa Science Based Targets (SBTi).
OBJECTIUS AMBIENTALS
ISDIN va indicar que la sostenibilitat és un dels seus pilars estratègics, articulada entorn de quatre eixos: Producte, Planeta, Persones i Organització. La companyia s’ha compromès a aconseguir la neutralitat en carboni en 2030, reduir a la meitat les seves emissions directes i indirectes, i assegurar que el 95% del seu portafolis estigui ecodiseñado. Per a aconseguir aquests objectius ambientals, el laboratori porta anys implementant importants i ambicioses mesures com la utilització d’energia 100% renovable, la minimització d’enviaments aeris, la incorporació de vehicles corporatius “0” emissions o híbrids, la digitalització de processos i materials, l’optimització de contenidors, la coinversión en projectes juntament amb proveïdors per a la reducció de la petjada de carboni o l’ecodisseny del seu portafolis de productes. “La implementació dels nostres objectius ambientals és reconeguda internacionalment perquè és un treball que no recau només en l’equip de ESG, sinó que és una estratègia transversal que implica que tota la companyia faci les coses de manera responsable”, va explicar Ferran Miquel, Director de ESG de ISDIN.
El CDP és la plataforma de divulgació ambiental més reconeguda a nivell global. La seva avaluació abasta aspectes clau com a governança climàtica, estratègia de mitigació, gestió del risc i ambició en la fixació d’objectius de reducció d’emissions. A nivell internacional, la qualificació A és considerada l’estàndard d’or en matèria d’informes ambientals, recolzada per la base de dades més completa sobre l’acció corporativa i urbana.