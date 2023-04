Inversió en l’economia blava, a l’acord entre World Sailing i America’s Cup

Com a part de l’acord entre AC37 Event Ltd i World Sailing s’ha establert un compromís conjunt amb la sostenibilitat que se centrarà en la inversió en projectes comunitaris locals com a part de l’Economia Blava de Barcelona, així com en el treball que sustenta l’Agenda 2030, l’estratègia de sostenibilitat de World Sailing per a l’esport.

AC37 Event Ltd ha promogut la inversió en l’Economia Blava de Barcelona, que utilitza un model de desenvolupament sostenible en el sector marí amb la finalitat de generar resultats econòmics i socials positius, al mateix temps que protegeix els valuosos ecosistemes marins de la regió.

World Sailing i AC37 Event també desenvoluparan la ‘Carta de Sostenibilitat AC37’ que definirà els compromisos de l’esdeveniment en aquesta matèria, en línia amb l’Agenda 2030.

El director general d’AC 37 Event Ltd, Grant Dalton, s’enorgulleix de continuar impulsant la inversió tangible en l’economia blava de Barcelona, així com en altres projectes de sostenibilitat més amplis basats en el requisit, ara obligatori, que tots els equips utilitzin vaixells de suport Zero Emissions amb motor d’hidrogen i dotats de ‘foils’ (hidroalas).

“Un dels atractius de Barcelona com a seu de la 37a America’s Cup va ser el seu important impuls al desenvolupament d’una economia blava circular que promou el desenvolupament econòmic i social sostenible, i hem volgut afegir valor real a aquesta conjuntura i no sols participar en ella”, va afirmar Dalton.

“Quan iniciem les converses per a la declaració de la America’s Cup com a Esdeveniment Especial de World Sailing, va quedar clar que totes dues organitzacions estaven estretament alineades a l’hora de prioritzar la inversió com una contribució positiva a projectes específics d’Economia Blava a Barcelona”.

Per part seva, el CEO de l’organisme rector de la vela, David Graham, ha afirmat: “La col·laboració entre World Sailing i la 37a America’s Cup beneficiarà directament a projectes específics de sostenibilitat a Barcelona.

L’Agenda 2030 de World Sailing –publicada en 2018– ha posat al nostre esport a l’avantguarda de l’impuls de tot el sector cap a una major sostenibilitat i la nostra associació amb una de les competicions esportives més importants l contribuirà significativament a aconseguir els objectius que ens hem fixat com a organització i per a la vela en general”.

L’estatus d’Esdeveniment Especial de World Sailing per a la 37a America’s Cup incorpora totes les seves regates associades, incloent-hi el America’s Cup Match, la America’s Cup Challenger Selection Sèries, les Regates Preliminars de la America’s Cup i les Regates de la Youth i la Women’s America’s Cup.

L’acord també establirà el Reglament de Regates (edició America’s Cup), que establirà les bases de la competició en totes les regates de la 37a America’s Cup. World Sailing també nomenarà el Jurat Internacional compost per àrbitres internacionals designats per a la America’s Cup.

També inclou els nomenaments confirmats del Panell d’Arbitratge de la America’s Cup que estarà format per David Tillett, Graham McKenzie i Bryan Willis; del Cap d’Àrbitres, Richard Slater; i de la Direcció de Regates, que tornarà a estar comandada per Iain Murray com a màxim responsable; així com el programa antidopatge, d’acord amb el Codi Mundial Antidopatge.