Instituto Coordenadas assenyala que totes les hipòtesis sobre l’accident ferroviari d’Adamuz continuen obertes

Més de dos mesos després del tràgic accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova), en què van perdre la vida 46 persones, la investigació segueix sense una conclusió clara i manté obertes múltiples hipòtesis sobre les causes del descarrilament, segons una anàlisi elaborada per Instituto de Coordenadas de Governanza i Economía Aplicada, que adverteix de la complexitat del sinistre i de la manca d’evidències definitives fins ara.
El succés continua sent investigat per dues vies paral·leles: la tècnica, a través de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), i la judicial, al Jutjat d’Instrucció número 2 de Montoro. L’Instituto Coordenadas indica que totes dues coincideixen en un punt clau: cap de les línies de recerca no es pot confirmar ni descartar completament per ara, cosa que evidencia la dificultat d’aclarir el que ha passat.
Segons l’estudi, després de descartar-se la hipòtesi de sabotatge, el focus se situa en causes de caràcter tècnic. Entre elles, destaquen quatre grans escenaris: el trencament d’una soldadura o del mateix rail, una possible errada a l’aparell de via, l’existència d’un element desprès del tren que provoqués un enganxament, i un defecte estructural al material ferroviari.
Una de les hipòtesis que ha rebut més atenció és el possible trencament d’una soldadura entre trams de rail. Tot i això, els experts consultats adverteixen que aquest tipus de fallada, per si mateix, difícilment explicaria un accident de tal magnitud. En condicions normals, un trencament de rail sol provocar incidències menors, especialment en entorns de baixa velocitat, i no pas descarrilaments de conseqüències tan greus.
Una altra de les línies de recerca apunta a una possible errada a l’aparell de via, concretament al sistema d’agulles que permet el canvi de carril. Un mal funcionament podria haver provocat que part del tren seguís una trajectòria diferent de la resta, generant el descarrilament. En aquest context, també guanya rellevància la hipòtesi d’un “enganxó”, és a dir, que algun element del tren —possiblement solt o mal fixat– impactés contra la infraestructura, desencadenant una reacció en cadena.
Aquesta darrera teoria es veu reforçada per diversos indicis recollits després de l’accident. Alguns viatgers van assenyalar vibracions anòmales durant el trajecte, i en un túnel proper al punt del sinistre es van trobar restes metàl·liques que podrien estar relacionades amb el tren. A més, tècnics desplaçats a la zona van detectar danys significatius en travesses abans del lloc del descarrilament, compatibles amb l’impacte d’un objecte contundent.
L’informe també contempla la possibilitat d’un defecte al rail, vinculat a alteracions en la seva estructura interna. En concret, s’esmenta la presència de martensita, un material extremadament dur però fràgil, que podria haver compromès la resistència del carril davant de les exigències del pas del tren a alta velocitat.
Malgrat totes aquestes hipòtesis, l’Institut de Coordenades insisteix que cap no es pot considerar concloent en aquest moment. La investigació apunta més aviat a un escenari en què diversos factors podrien haver coincidit, augmentant el risc fins a desembocar a l’accident. Aquesta visió reforça la idea que el sinistre no respon a una causa única, sinó a una possible combinació de fallades tècniques i circumstàncies concurrents.
En aquest context, els experts fan una crida a la prudència ia evitar conclusions precipitades. Subratllen la necessitat de permetre que les autoritats competents treballin amb independència i rigor per aclarir els fets. La CIAF disposa d’un termini de fins a un any per emetre el seu informe definitiu, tot i que s’espera que pugui donar llum sobre les causes abans del proper mes de juny. Mentrestant, l’accident d’Adamuz continua sent objecte d’anàlisi tècnica i de debat públic, amb l’objectiu d’identificar les causes reals i evitar que una tragèdia d’aquestes característiques es torni a repetir.