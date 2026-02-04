Instituto Coordenadas assenyala les entitats que impulsen l’avenç oncològic a Espanya

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA) ha informat que ha identificat i valorat una vintena d’entitats que estan posicionant Espanya a l’avantguarda del tractament del càncer, en una anàlisi elaborada amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora cada 4 de febrer.
L’informe d’ICGEA reconeix el paper transformador d’hospitals, centres de recerca, indústria farmacèutica, clíniques especialitzades i organitzacions de pacients que, des de diferents àmbits, impulsen una nova etapa en la prevenció, el tractament i l’atenció integral del càncer, marcada per la innovació, la medicina de precisió i les teràpies més avançades.
“L’avenç en oncologia ja no depèn d’un únic actor”, assenyala el vicepresident executiu de l’ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, que subratlla que el progrés real es produeix “quan conflueixen la indústria farmacèutica, els hospitals de referència, els centres de recerca i un sistema sanitari publicoprivat capaç d’integrar”.
Centres investigació
A l’àmbit dels centres investigadors i hospitalaris, l’ICGEA destaca el Comprehensive Cancer Center de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, dirigit pel doctor Jesús García-Foncillas, com a model de referència en la translació de l’oncologia de precisió a la pràctica clínica; el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), pels avenços en càncer de pàncrees impulsats per l’equip liderat per Mariano Barbacid; i a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, pel lideratge internacional en càncers hematològics i teràpies cel·lulars i gèniques.
L’anàlisi també remarca l’aportació de l’Hospital Universitari La Paz, primer centre públic madrileny amb una consulta específica de salut mediambiental per a nens amb càncer; de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), dirigit pel doctor Josep Tabernero, com a un dels principals pols oncològics del sud d’Europa; del Clinic Barcelona Comprehensive Cancer (4CB), impulsat per l’Hospital Clínic, IDIBAPS i la Universitat de Barcelona; i de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre, referent nacional a l’aplicació de teràpies cel·lulars avançades com a CAR-T sota la prefectura del doctor Joaquín Martínez López.
Indústria farmacèutica
A l’àmbit de la indústria farmacèutica, l’ICGEA subratlla el paper de Novartis, amb una aposta sostinguda per la medicina de precisió i la introducció a Espanya de la primera teràpia amb radiolligands per al càncer de pròstata metastàtic; de BeOne Medicines, pel seu ràpid creixement i el seu posicionament en càncers hematològics, especialment en leucèmia limfocítica crònica, i tumors sòlids, com el càncer de pulmó no microcític, entre d’altres; d’AstraZeneca, que ha convertit Espanya en un país clau per a la seva estratègia global en oncologia des del hub de Barcelona; i de Bayer, amb una estratègia centrada a redefinir l’abordatge del càncer de pròstata mitjançant medicina de precisió i diagnòstic avançat.
Teràpies
L’informe també reconeix la contribució de Gilead Sciences, pel seu lideratge en teràpies cel·lulars CAR-T i noves opcions en càncer de mama metastàtic, dels més agressius que existeixen. I, també, de Novocure, per la teràpia amb camps elèctrics (TTFields), una innovació disruptiva en tumors de mal pronòstic com el glioblastoma, que forma part de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut des de l’agost del 2025 per a pacients de nou diagnòstic i que ja ofereixen moltes comunitats autònomes.
Especialització i qualitat de vida
En l’àmbit de l’alta especialització i la qualitat de vida, l’ICGEA destaca el Centre de Protonteràpia Fundació Jiménez Díaz, pioner en la incorporació d’aquesta tecnologia al sistema sanitari privat; MD Anderson Cancer Center Madrid, integrat a la xarxa internacional del centre de Houston i referent en assajos clínics en fases primerenques; la Clínica Universitat de Navarra, amb serveis clau en protonteràpia, immunoteràpia i medicina personalitzada.
De manera encara més especialitzada, es destaca la Clínica Dermatològica Internacional, dirigida pel doctor Ricardo Ruiz, com a referent en dermatologia oncològica amb un model especialitzat centrat en el diagnòstic precoç i el tractament integral del càncer de pell; i també a IVI, pel desenvolupament d’un model específic d’oncologia reproductiva orientat a la preservació de la fertilitat en homes i dones que travessen o han travessat processos oncològics. De fet, des de fa uns quants mesos ofereixen cinc anys de manteniment d’òvuls o semen gratuït per a pacients amb càncer.
L’anàlisi de l’Institut Coordenades subratlla igualment el paper essencial que tenen les organitzacions de pacients i les fundacions en la humanització de l’abordatge oncològic i l’impuls de la investigació. En aquest sentit, destaca la tasca del Grup Espanyol de Pacients amb Càncer (GEPAC), presidit per Begoña Barragán; de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), per la seva actuació integral en prevenció, investigació i acompanyament; i de la Fundació CRIS contra el Càncer, com a referent en el finançament de recerca oncològica translacional i clínica a hospitals públics.
Segons l‟ICGEA, la consolidació d‟aquest ecosistema col·laboratiu serà clau per transformar la innovació científica en beneficis reals i sostenibles per als pacients i reforçar el lideratge d‟Espanya en oncologia en els propers anys.