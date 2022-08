Institut Coordenades avisa: l’impost als bancs “posa en risc el tresor públic

Els experts de l’Institut Coordenades qüestionen les últimes mesures del govern espanyol en relació amb la banca, ja que consideren que la creació d’un nou impost específic per al sector podria “posar en risc el Tresor Públic”.

El vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás, va assegurar en un comunicat que “es tracta d’un cas clar de defensa d’una cosa i la seva contrària gairebé al mateix temps”.

“La modificació precipitada d’una imposició d’un tribut sobre beneficis a un gravamen sobre ingressos, però sense disposar de cap recurs públic, indica l’improvisat de l’assumpte. I culpar de la inflació als hipotètics beneficis extraordinaris dels bancs és grotesc. Posar en risc al Tresor Públic, de veure’s abocat a retornar als bancs les quantitats indegudament exaccionades, incrementat amb els interessos al tipus legal del 3,5%, és entre irresponsable i esgarrifós. Qui retornarà aquests diners als ciutadans?”, va indicar.

Segons la proposició registrada en el Congrés per PSOE i Unides Podemos, la intenció de l’Executiu és gravar amb un 4,8% el marge d’interessos a les entitats financeres que facturin més de 800 milions d’euros i amb un 1,2% la facturació de les energètiques. A més, planteja sancions del 150% en el cas que les entitats repercuteixin als clients aquest nou impost.

Els experts del sector consideren que la banca pot desplegar mecanismes de protecció dels seus accionistes, mentre els departaments jurídics dels bancs ja estan treballant en això. En la proposta presentada, l’impost apareix com una “prestació patrimonial de caràcter no tributari” sobre els ingressos del marge d’interessos i les comissions, per a evitar la doble imposició sobre els beneficis. No obstant això, aquesta figura és considerada inconstitucional d’una banda de juristes.

Les 11 entitats afectades (CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Ibercaja, Unicaja, Bankinter, Abanca, Cajamar, Kutxabank i a filial espanyola de BNP Paribas) tenen un entorn més que complicat i els seus experts consideren que el gravamen no podrà implementar-se per la quantitat de qüestionaments tècnics i jurídics que ha suscitat. Però si no hi ha marxa enrere donen per fet que hi haurà una batalla legal.

Vicente Sanz, soci en dret fiscal de la signatura legal Andersen, vaticinava sobre aquest tema en el diari ‘ABC’ “aquesta proposta finalitzarà d’aquí a uns anys amb una resolució del Tribunal Constitucional anul·lant el gravamen, i amb una devolució multimilionària a les entitats afectades”. “Aquestes la percebran íntegrament amb una important plusvàlua, perquè si pensem que es podrà evitar que aquests nous costos no es traslladin en la cadena als consumidors finals, llavors segurament estem equivocats”, va dir.

Segons l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE), que utilitza les dades de la Central de Balanços del Banc d’Espanya, els resultats empresarials no han recuperat les xifres prèvies a la crisi pandèmica, encara que sí ho han fet els costos laborals i els impostos nets de subvencions. En l’anterior anàlisi, ja es feia referència a la caiguda de l’Excedent Brut d’Explotació (EBE) que, respecte a 2019, era d’uns 100.000 milions d’euros menys a tancament de 2021; d’uns 65.000 respecte a 2020 i de gairebé 34.000 en 2021.

Abans de la pandèmia, el EBE d’empreses financeres està fins i tot clarament per sota dels nivells previs a la pandèmia, amb una caiguda del 6,2%. “És fàcil inferir que la variable dels resultats empresarials no poden ser la responsable dels increments dels preus, sinó, per contra, han de ser aquelles variables que sí han estat més dinàmiques sobretot els costos laborals. Així, els costos laborals unitaris explicarien fins a un 83,4% de la variació del deflactor entre 2019 i 2021, mentre que els resultats empresarials a penes explicarien el 11,7%”, afirmen des del IEE amb esment especial als impostos, que “expliquen fins al 35% de la variació del deflactor de PIB en l’exercici 2021″.

Però, a part del complicat entorn sectorial, el recàrrec sobre entitats financeres pressionarà a l’alça els tipus dels préstecs, aproximadament entre 15 i 17 punts bàsics, reduint el volum de crèdit, segons el IEE. En un 0,15% a empreses i un 1,9% a llars. Serà “nociu” per als dipòsits, amb una disminució de rendibilitat d’al voltant del 0,8% i amb la inevitable repercussió en el consum i a la inversió.

Segons la mateixa font, l’activitat econòmica, mesurada pel PIB, es reduiria en més del 0,08%, d’entrada. Els efectes s’accentuarien amb el temps i impactarien en els mercats borsaris, on inverteixen les rendes de la classe mitjana espanyola. El tipus de l’impost de societats que aplica al sector bancari a Espanya és un 30%, 5 punts percentuals per sobre del qual aplica a la resta de sectors (25%), només superat a Europa per Malta (35%).

Els dos grans bancs espanyols suporten una major càrrega fiscal que els seus competidors europeus. En concret, la càrrega fiscal del Grup Santander en 2021 es va situar en el 34% (la major dels bancs comparables a Europa i els EUA), mentre que la de BBVA es va situar en el 27%. Ambdues són molt superiors a la mitjana pagada pels bancs de l’eurozona (27%), el Regne Unit (20%) i els Estats Units (16%).

Des de l’autoritat bancària europea (EBA, per les seves sigles en anglès), recorden una Directiva que va entrar en vigor el 30 de juny de 2021, on s’indica que la banca està obligada a traslladar a la clientela tots els costos pertinents i es reflectiran en els preus dels seus préstecs, incloses “les consideracions tributàries, quan procedeixin”.

En el cas d’incompliment, la EBA pot sancionar a les entitats financeres amb requeriments addicionals de capital o també de coeficients de liquiditat, així com sancions. És a dir, els bancs es veurien obligats a provisionar. Aquest assumpte afectaria l’Estat espanyol, que no en va és el principal accionista de CaixaBank a través del FROB (del qual té el 18% aproximadament) i del qual cobra dividend.