Instal·lat el primer caixer en zona rural de Castella-la Manxa

El municipi de la conca, Buendía, de tot just 400 habitants, ha estat la primera localitat de l’àmbit rural de Castella-la Manxa on s’ha instal·lat un caixer per a lluitar contra l’exclusió financera. Es tracta d’una iniciativa del Govern regional i la Xarxa Castellanomanxega de Desenvolupament Rural (Recamder), en col·laboració amb prodestral Cash, que contempla la instal·lació de 100 caixers automàtics en diferents zones rurals de la comunitat autònoma.

El projecte té com a finalitat lluitar contra l’exclusió financera, posant a l’abast dels habitants dels pobles la infraestructura necessària per a tenir accés als diners en efectiu.

Amb la instal·lació d’aquest nou caixer en els voltants del Centre Social Polivalent, un espai que ha cedit el propi Ajuntament de la localitat, s’ha posat en marxa un nou servei molt necessari per als veïns, en la seva majoria d’edat avançada, que fins ara estaven obligats a desplaçar-se a municipis més grans dels voltants per a poder treure diners.