‘Innovació en Hepatologia’ aborda el tractament de malalties hepàtiques

La Jornada ‘Innovació en Hepatologia’, promoguda per la Universitat de Sevilla (Sevilla), la Societat Andalusa de Patologia Digestiva (SAPD) i Gilead Sciences han acollit el debat sobre la cerca activa de pacients amb hepatitis virals i el seu posterior tractament (un dels objectius de l’Organització Mundial de la Salut per al 2030), així com l’abordatge d’altres patologies hepàtiques com la malaltia hepàtica metabòlica (EHmet), la colangitis biliar primària (CBP) o la ‘nonalcoholic Steatohepatitis’ (NASH).

Gilead Sciences ha assenyalat en un comunicat que Espanya és un país “referent” en l’abordatge de les hepatitis virals gràcies al ‘Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C’ que ha tractat més de 161.000 pacients amb unes taxes de curació al voltant al 95%. Tot i això, aquestes infeccions continuen sent un problema de salut global.

Les Jornades ‘Innovació en Hepatologia’ s’engloben sota el marc de la V Càtedra de Recerca en Hepatologia US-SAPD-GS, que va començar el 2017 per abordar el maneig de les malalties hepàtiques i l’eliminació de les hepatitis virals amb un enfocament multidisciplinari, la implantació d’estratègies de diagnòstic integral, l’automatització del diagnòstic i fomentar la col·laboració entre les institucions sanitàries, les societats científiques i tots els professionals sanitaris.

La directora executiva de Medical Affairs de Gilead Espanya, Marisa Álvarez, Marisa Álvarez, ha assenyalat que “a Gilead considerem que part de la nostra responsabilitat corporativa és col·laborar amb diferents institucions, no només en promoure la investigació i la innovació, sinó també en la docència i la divulgació del coneixement científic en el camp de les hepatitis virals. Treballem en això des de fa molt de temps i seguirem fent-ho fins a aconseguir la tan anhelada eliminació”.

En aquest sentit, ha subratllat la importància d’aquesta jornada “que s’engloba en el marc de la Càtedra de Recerca en Hepatologia de la Universitat de Sevilla, SAPD i Gilead, amb la qual continuem fomentant la col·laboració publicoprivada i el nostre compromís per a avançar en el maneig de les malalties hepàtiques, així com potenciar la docència, la investigació i la difusió del coneixement científic en aquest camp”.

Per la seva banda, el vicerector de Transferència de Tecnologia de la Universitat de Sevilla, Felipe Rosa, ha destacat que aquest tipus de col·laboracions publicoprivades van més enllà de la divulgació a experts “són activitats molt precises dirigides a la transferència de coneixement a la societat. En un determinat moment abunden els termes tècnics i aquest tipus d’activitats, a més de per a la formació contínua i reglada dels estudiants de medicina, serveixen per apropar a la societat aquest coneixement i que es pugui entendre fàcilment”.

La Càtedra de Recerca en Hepatologia de la Societat Andalusa de Patologia Digestiva, la US i Gilead Sciences té com a objectiu fonamental el foment de la docència, la investigació i la difusió dels coneixements en medicina en dos grans fronts: l’eliminació de les hepatitis virals i el millor maneig i tractament de l’esteatosi hepàtica metabòlica i la medicina de precisió.

En aquest sentit, el doctor Manuel Romero, director de la Càtedra de Recerca en Hepatologia SAPD-US-GS, ha recordat que “estem jugant un paper dinamitzador al voltant de l’eliminació de l’hepatitis C, per la qual cosa estem especialment il·lusionats que aquestes jornades serveixin com a punt de referència a l’atac final per aconseguir l’eliminació del VHC al nostre país. Ja que estem generant el teixit de col·laboració necessari per aconseguir aquest objectiu”.

A més, la presidenta de la Societat Andalusa de Patologia Digestiva (SAPD), la doctora Marta Casado, ha explicat que “a Andalusia estem vivint un moment molt important en relació amb l’eliminació de l’hepatitis C. L’any 2022 vam elaborar el Pla Andalús per a l’eliminació de l’hepatitis C, que està en fase de posada en marxa i que, en els pròxims dos anys farà possible que Andalusia estigui lliure de VHC, ens convertirà en una de les primeres comunitats a aconseguir-ho, ja que aquest pla és un exemple per a la resta de les comunitats per innovador i valent”.

“Un pla que veurem en aquestes jornades i en què, a més, donarem difusió als principals avenços en hepatologia dels últims anys col·laborant a formar els nostres especialistes en hepatologia”, ha afegit la doctora Casado.

Tot i els esforços formatius i clínics, encara hi ha més de 76.500 persones amb el virus de l’hepatitis C (VHC) entre la població general, de les quals 22.500 tenen la infecció activa per VHC i no han estat diagnosticades. Per això, és fonamental aprofitar les oportunitats per diagnosticar els pacients, posant el focus en aquelles iniciatives encaminades a millorar la seva prevenció, detecció primerenca, automatització, tractament i maneig integral.

En aquest sentit, i sota l’aposta ferma pel compromís de treballar per a l’eliminació del VHC, la Societat Espanyola de Directius de la Salut (Sedisa), amb la col·laboració de Gilead Sciences, i l’aval de Societats científiques i organitzacions no governamentals, va desenvolupar el projecte ‘HepCelentes’ amb l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat a aquells centres d’Atenció a les Addiccions (CAD) i de Centres de Salut Mental claus per eliminar aquesta malaltia al nostre país.

Així, durant aquestes jornades, s’ha celebrat l’acte de lliurament dels Reconeixements HepCelentes en la segona convocatòria, sent la Unitat de Conductes Addictives Guillem De Castro de València, el Centre Preventiu i Assistencial de Drogodependències (Cedre) de Vigo i el Centre de Drogodependències d’Almeria els tres mereixedors de tal distinció. A més, durant la cerimònia, també s’han lliurat set nous certificats HepCelentes, sumant un total de 25 Centres que han completat la seva acreditació de compromís amb l’Eliminació de l’Hepatitis C a Espanya.