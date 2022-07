Inetum revoluciona el Districte 22@ de Barcelona amb una nova seu

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, va inaugurar la nova seu de Inetum Catalunya acompanyat de Xavier Milà, director gerent del CTTI; Ester Manzano, directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, i Daniel Marco; director general d’Innovació i Economia Digital.

La comitiva oficial va ser rebuda per Carlos Muñoz, corporate VP i director general de Inetum a Ibèria Latam i Susana Prado, directora general de Inetum a Catalunya. D’aquesta manera, Inetum formalitza l’obertura de les seves noves oficines en el Districte 22@, considerat l’epicentre de la innovació de Barcelona i que concentra el major nombre d’empreses (més de 1.500) vinculades a sectors tecnològics i disruptius.

Aquest nou espai, de més de 2.100 metres quadrats per a acollir als professionals que fins ara es trobaven distribuïts en les seus de Gran Via 613 i Passeig de Gràcia 44, reflecteix el canvi de paradigma en el model de lloc de treball que està implementant la companyia (WOW- New Way of Working) per a combinar el millor del model tradicional amb les noves formes de treball, sempre sota les premisses de la flexibilitat, la confiança i compromís mutus entre la companyia i els professionals.

Jordi Puigneró va dir que “ens juguem estar o no estar en la digitalització del segle XXI. Vosaltres sou un dels motors de l’economia del país. Empreses com Inetum representeu el que sempre hem volgut tenir a Catalunya. Entitats pioneres en digitalització i innovació”.

Susana Prado, directora general de Inetum a Catalunya, va remarcar que “l’obertura d’aquesta nova seu posa en valor l’aposta clara de Inetum, des de fa més de 20 anys, per una regió amb un potent ecosistema digital i econòmic, al qual secundem construint i transformant oportunitats per al seu creixement”.

Model híbrid

L’estratègia WOW neix amb l’empleat digital, que té al seu abast els recursos i eines necessaris per a la realització del seu treball des de diferents llocs sense oblidar que la presencialitat és clau en la cohesió dels equips, la interacció social, el procés d’aprenentatge, el networking amb altres professionals de la companyia, del sector, del teixit associatiu i tecnològic.

Per això, aquest nou espai materialitza l’evolució del lloc de treball per a adaptar-lo a aquest nou model híbrid i flexible, espais oberts, sense llocs fixos, eliminació dels despatxos, increment de zones col·laboratives per a fomentar la creativitat, espais multifuncionals per a aprofitar-los al màxim.

Talent

Inetum compte a Catalunya amb una plantilla total de més de 600 persones, que desenvolupen projectes per al sector públic i el teixit industrial de la zona. La companyia aposta per la fidelització i atracció de talent, i en el que va d’any, ja ha incorporat 149 perfils dels 180 previstos, repartits entre la seva seu a Barcelona i el centre que opera a Tarragona des de 2020.

Els professionals de Inetum desenvolupen projectes per a la Generalitat de Catalunya i el sector privat català, vinculats a solucions col·laboratives per a la gestió intel·ligent i avançada del lloc de treball, així com la gestió del canvi associada a les persones que adopten les noves formes de treball que la tecnologia posa a la seva disposició. Així mateix, treballen en iniciatives de digitalització i custòdia de documents i BPOS.

Segons la directora general de Inetum Catalunya, “un dels valors diferencials de Inetum, tal com reconeixen els nostres principals clients, és l’excel·lent capacitat tecnològica dels nostres professionals i la proximitat i flexibilitat a l’hora d’oferir solucions i serveis d’alt valor afegit. Des de Inetum invertim de manera contínua en l’atracció i capacitació del talent local generant un impacte positiu en l’entorn on operem, incorporant la innovació tecnològica com a element de recuperació i transformació dels nostres clients”.

Aquestes noves oficines i el creixement de la plantilla a Catalunya s’emmarquen en l’aposta que la companyia fa pel talent. Preveu contractar més de 1.900 professionals en tota Espanya durant l’any 2022. Aquestes incorporacions s’uneixen a l’actual equip de més de 6.500 professionals a Espanya.