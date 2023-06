Inetum preveu incorporar 400 perfils tecnològics a Catalunya aquest 2023

netum va indicar aquest dijous que continua amb l’objectiu “d’atreure i fidelitzar nous talents en 2023” i preveu incorporar a uns 2.300 perfils tecnològics en tot el territori nacional, dels quals, més de 1.181 ja ho han fet en els cinc primers mesos de l’any.

En aquest sentit, les previsions per a Catalunya passen per contractar uns 400 professionals durant 2023, dels quals, ja s’han incorporat 125 en el que va d’any.

Inetum va destacar que impulsa així la contractació en un sector, el de les TIC, que ha experimentat un creixement sense precedents de les necessitats de contractació, d’acord amb l’acceleració de la digitalització de les empreses i els usos digitals.

Així mateix, va apuntar que ha potenciat la seva col·laboració amb centres de graus formatius i universitats, incorporant a més de 500 alumnes en pràctiques (105 a Catalunya) en els primers cinc mesos de l’any.

“Volem continuar mantenint aquest alt nivell de contractació: el sector el necessita, així que estem molt orgullosos de poder continuar creixent i consolidant-nos com a ocupador de referència al país. Més que mai, necessitem experts en TU i digital que siguin capaços d’adaptar i integrar les millors estratègies i solucions en l’ecosistema únic de cadascun dels nostres clients”, va afirmar Mónica Herrero, directora de People & Talent d’Inetum a Ibèria & Llatinoamèrica.

Segons Susana Prado, directora general Inetum Catalunya, “un dels valors diferencials d’Inetum, és la capacitació dels seus equips professionals, busquem sempre un equilibri entre el coneixement sectorial i el tecnològic, un equilibri que ens permet dissenyar i crear les solucions digitals del futur. Aquest enfocament de transformar, innovar i impactar positivament en el territori on operem resulta de gran atractiu per als nostres professionals i ens ajuda a captar un talent, compromès i amb ganes de deixar empremta”.

“Inetum està compromesa amb oferir la millor experiència als seus professionals, havent estat reconeguda referent a això amb la certificació Top Employer 2023 (tant en la categoria Espanya com Europa), a través d’una sèrie de programes com WOW (New Way Of Working), un model híbrid i flexible que busca combinar el millor dels dos mons (teletreball i presencialitat), oferir nous entorns de treball multifuncionals i que fomentin la creativitat i la col·laboració, i permetre als nostres professionals conciliar la seva activitat professional i el seu benestar personal. La nostra prioritat és garantir que l’experiència del talent s’adapti a les seves expectatives i a la realitat actual, marcant la diferència respecte al mercat”, va explicar Herrero.