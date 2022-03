Inetum incorporarà 180 empleats a Catalunya el 2022

Inetum, líder europeu de serveis i solucions digitals preveu continuar ampliant la plantilla enguany a Espanya amb la contractació de 1900 empleats, dels quals 180 s’incorporaran a Inetum Catalunya.

A més, s’incorporaran 42 alumnes en pràctiques a la regió. Aquestes contractacions es realitzen principalment en les oficines que Inetum disposa a Barcelona i Tarragona, on va obrir un Centre de Serveis el passat 2020 i des d’on es dona servei a projectes globals corporatius.

En el que va d’any, s’han realitzat 58 contractacions i s’ha impulsat la col·laboració amb centres de graus formatius i universitats, on l’equip directiu i tècnic participa activament en la formació i capacitació d’estudiants, incorporant a 14 alumnes en pràctiques.

Segons Susana Prado, directora general de Inetum Catalunya, “un dels valors diferencials de Inetum, tal com reconeixen els nostres principals clients, és l’excel·lent capacitat tecnològica dels nostres professionals i la proximitat i flexibilitat a l’hora d’oferir solucions i serveis d’alt valor afegit. Des d’Inetum invertim de manera contínua en la captació i capacitació del talent local generant un impacte positiu en l’entorn on operem, incorporant la innovació tecnològica com a element de recuperació i transformació dels nostres clients.”

Els professionals més demandats a Inetum Catalunya corresponen als següents perfils: Analistes programadors i arquitectes Java i entorn Microsoft, caps de projecte, analistes funcionals del sector públic, consultors SAP, consultors Salesforce, consultors Atlassian, administradors de sistemes VDI, administradors i tècnics de sistemes especialitzats en workplace, consultors del canvi i tècnics en Power Platform, experts en Office 365 i especialistes en virtualització.