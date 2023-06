Inetum impulsa el sector TIC amb 1.181 contractes des de principi d’any

Inetum, després de dur a terme en 2022 un dels majors plans de contractació del sector, amb 7.000 llocs (dels quals més 2.100 van ser a Espanya), continua amb l’objectiu d’atreure i fidelitzar nous talents en 2023 i preveu incorporar a altres 2.300 perfils tecnològics, dels quals, més de 1.181 ja ho han fet en els cinc primers mesos de l’any.

La companyia va destacar que impulsa així la contractació en un sector, el de les TIC, que ha experimentat un creixement sense precedents de les necessitats de contractació, d’acord amb l’acceleració de la digitalització de les empreses i els usos digitals.

“Volem continuar mantenint aquest alt nivell de contractació: el sector el necessita, així que estem molt orgullosos de poder continuar creixent i consolidant-nos com a ocupador de referència al país. Més que mai, necessitem experts en TU i digital que siguin capaços d’adaptar i integrar les millors estratègies i solucions en l’ecosistema únic de cadascun dels nostres clients”, va afirmar Mónica Herrero, directora de People & Talent d’Inetum a Ibèria & Llatino Amèrica.

De fet, en aquest sentit, Inetum va indicar que està compromesa amb oferir la millor experiència als seus professionals, havent estat reconeguda referent a això amb la certificació Top Employer 2023 (tant en la categoria Espanya com Europa), a través d’una sèrie de programes com WOW (New Way Of Working), un model “híbrid i flexible” que busca combinar el millor dels dos mons (teletreball i presencialitat), oferir nous entorns de treball multifuncionals i que fomentin la creativitat i la col·laboració, i permetre als seus professionals conciliar la seva activitat professional i el seu benestar personal. “La nostra prioritat és garantir que l’experiència del talent s’adapti a les seves expectatives i a la realitat actual, marcant la diferència respecte al mercat”, explica Herrero.

Enginyers de futurs

El sector TIC experimenta un important creixement en línia amb l’acceleració de la digitalització de les empreses i l’ús diari de la tecnologia digital, que repercuteix directament en les necessitats de contractació.

En aquest context d’evolució constant, la incorporació i fidelització de talent és primordial per a Inetum, que busca “les competències necessàries en totes les professions digitals, incloses les emergents, i amb tota mena de perfils, als quals ofereix una gran varietat de projectes i múltiples oportunitats gràcies al seu enfocament multisectorial i ultra local, que cobreix tota la cadena de valor TU i digital”.

“I quant als joves talents, Inetum compta amb diverses iniciatives enfocades a ells. La més destacada és la Càtedra Inetum en Negoci TU i Digitalització en la Universitat Politècnica de Madrid, en la qual professionals de la companyia imparteixen i col·laboren en cursos i tallers especialitzats”, afegeixen des de la companyia.

Amb aquesta mena d’iniciatives, Inetum va insistir que busca reforçar el seu compromís amb el talent i formació universitària, a més de traslladar a l’aula la visió que demanden els clients i la societat. Al llarg d’enguany, ja ha sumat a la seva plantilla a 7 perfils procedents d’aquesta Càtedra fins al moment, amb la previsió d’incrementar aquesta xifra en els pròxims mesos.