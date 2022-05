Inetum creix un 2% a Espanya fins als 673 milions

Inetum España va aconseguir 673 milions en xifra de negoci el 2021, un 2% més que l’any anterior, quan es va anotar un total de 659 milions. El director general de Inetum Ibèria i Latam, Carlos Muñoz, va explicar que el creixement es deu al fet que “el procés de consolidació dels negocis lligats a la integració de IECISA ens ha permès que la xifra de negoci a Espanya i Llatinoamèrica aconsegueixi en 2021 673 milions i 133 milions, respectivament”.

El directiu va subratllar que “esperem que aquestes geografies aconsegueixin un creixement proforma superior al 7% al llarg de 2022”. Des de la companyia s’apunta que l’empresa ha demostrat la resistència del seu model de negoci en un context de crisi persistent i que ha confirmat el seu fort posicionament entre els principals proveïdors de serveis de TU a Europa, Àfrica i Amèrica Llatina per a situar la facturació consolidada del grup en 2.219 milions d’euros.

A més, Inetum ha reforçat les seves capacitats operatives a nivell internacional i la seva oferta de negoci i experiència en les àrees de Cloud, Dades i Ciberseguretat.

Rendiment i creixement

Inetum desenvolupa les seves activitats de consultoria, serveis d’aplicacions i infraestructures, ‘outsourcing’, ‘reselling’ de valor afegit i programari en 26 països, i en 2021 va aconseguir una facturació consolidada de més de 2.219 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 16% en els ingressos i un creixement orgànic del 4,9%.

A més, el seu marge d’explotació va ser del 7,4%, la qual cosa suposa una millora de 110 punts (6,3% en 2020). Gairebé el 60% dels seus ingressos es generen a nivell internacional, d’acord amb el desenvolupament i les activitats del Grup.

Segons Vincent Rouaix, president i director general de Inetum, “2021 il·lustra el nou capítol que s’ha obert per a Inetum i la nova dimensió en la qual evoluciona el Grup. Hem estat capaços de continuar amb les ambicioses decisions estratègiques preses en 2020, transformant el Grup en una referència internacional a través d’importants adquisicions, la qual cosa ens ha permès consolidar el nostre posicionament en àrees estratègiques que són clau per al nostre creixement futur. En 2021, també ens hem reinventat, continuant amb el desplegament de la nostra nova identitat a tot el món, innovant i creant noves solucions per als nostres clients, amb agilitat i compromís”.

Pla d’adquisicions

En el comunicat remès, Inetum assegura que confirma el seu creixement dinàmic i sostenible, impulsat per un ambiciós pla de futur de creixement orgànic i adquisicions.

Les recents adquisicions de la tecnològica il·lustren la seva ambició d’acostar-se als seus clients a tot el món, i acompanyar-los perquè la seva digitalització sigui un motor de resiliència, èxit i creixement. Inetum va destacar que reuneix els millors actors de l’ecosistema digital local per a satisfer les necessitats del sclientes i oferir al mercat una consultoria de qualitat en estratègia i gestió de sistemes d’informació.

En 2021, la finalització de la integració de IECISA ha tingut un efecte palanca en accentuar la presència del Grup en els mercats ibèric i llatinoamericà. Amb aquesta nova dimensió, Inetum també ha dut a terme tres noves integracions d’actors reconeguts com a experts en el seu camp que inclou Ilex International, líder francès en IAM (Identity and Access Management), HLi Consulting, integrador de la solució CRM Dynamics a Àfrica i Projixi Europe per a reforçar l’experiència del Grup en un context de consolidació del mercat.

Un impuls i una ambició que es confirmen en 2022 amb l’anunci de l’adquisició de EditInfo-IT al Marroc, especialista en la integració de programari de gestió per a empreses del midmarket, i la de JCommerce a Polònia, un expert digital que atén una clientela de grans comptes locals i internacionals, gràcies sobretot a una cartera de solucions d’alt valor afegit i a una plataforma ‘offshore’ d’alt rendiment.

Sobre les negociacions amb Bain, Rouaix ha assenyalat que “Com es va anunciar a principis d’enguany, el Consell d’Administració de Mannai Corporation QPSC ha aprovat l’inici de negociacions exclusives amb un grup d’inversors, liderat per Bain Capital Private Equity, amb vista a vendre la totalitat de la seva participació en Inetum S. a. Amb aquest nou soci, veiem un fort potencial per a accelerar encara més el creixement i les capacitats de Inetum en tots les activitats i geografies en les quals operem. Esperem amb interès associar-nos amb ells per a portar a Inetum al següent nivell de creixement en els pròxims anys”.