Inetum consolida el seu lideratge en gestió de persones i és Top Employer Espanya

Inetum ha estat reconeguda per quart any consecutiu com Top Employer España 2026, una distinció que consolida el compromís de la companyia amb les millors pràctiques en gestió de persones. En aquesta edició, Inetum aconsegueix una puntuació global del 96,95%, superant àmpliament els resultats de 2025 (88,31%) i 2024 (85,88%), i evidenciant una evolució sòlida, coherent i sostinguda en el temps.
La certificació posa de manifest el progrés integral de la companyia. La millora de Inetum respecte a l’any anterior és especialment visible en temes com People Strategy, Leadership, Work Environment, Career, Wellbeing o Employee Listening, on es registren increments que en alguns casos superen els deu punts percentuals. Aquests resultats reforcen el model de gestió de persones de la companyia i consoliden el seu posicionament com a ocupador de referència en el sector tecnològic.
Mónica Herrero, directora de People de Inetum a Ibèria Latam, ha assenyalat que aquest resultat suposa una fita especialment rellevant per a la companyia. “Aquest reconeixement ens confirma que estem en la senda correcta. El més important no és només renovar la certificació, sinó fer-ho amb una millora tan sòlida i homogènia. Hem pujat en tots els dominis, en tots els temes i en tots els barems avaluats. Aquesta progressió global demostra el nostre compromís amb la millora contínua i amb la construcció d’una experiència de l’empleat coherent, integradora i diferencial. L’avanç d’enguany reflecteix l’esforç col·lectiu i la nostra aposta decidida per les persones”.
Per part seva, Bruno Da Sola, Chief People Officer, Inetum Group, ha comentat que “ser una de les millors empreses per a treballar en diversos països reflecteix el mateix requisit: oferir la millor experiència als empleats a tot arreu. El nostre model combina la proximitat local amb els estàndards globals per a desenvolupar habilitats, atreure el millor talent i promoure una cultura compartida d’impacte”.
En 2026, nou països dins de Inetum estan certificats com Top Employers: França, Bèlgica, Espanya, Portugal, Polònia, Mèxic i els països recentment certificats, Colòmbia, el Marroc i Tunísia. Aquesta expansió il·lustra el creixement internacional de Inetum i el seu compromís amb l’excel·lència en les pràctiques d’RR. HH. en diverses regions.
L’avanç reeixit per Espanya s’emmarca en una evolució positiva del conjunt de països d’Ibèria Latam on opera Inetum i que participen en la certificació. En 2026, Colòmbia aconsegueix la distinció per primera vegada amb uns resultats molt sòlids per a un any inicial; Mèxic renova per segon any consecutiu i millora les seves puntuacions respecte a 2025; i Portugal manté la seva certificació i confirma la maduresa de les seves pràctiques en matèria de gestió de persones. Aquest creixement coordinat reflecteix el compromís global del grup amb una cultura compartida basada en el desenvolupament del talent, el benestar, l’escolta i l’excel·lència en l’entorn laboral.
La certificació, atorgada per Top Employers Institute, – una organització global de referència en el reconeixement de l’excel·lència de les pràctiques de recursos humans-, és una de les més exigents i prestigioses del món en l’àmbit de la gestió corporativa de persones.