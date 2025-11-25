Indra, única espanyola entre els valors més alcistes de les grans Borses en 2025

Indra ha aconseguit posicionar-se en 2025 com un dels grans protagonistes borsaris a escala global. És la companyia que més puja de l’Ibex-35 des de principi d’any i també és l’única espanyola que es cola entre els valors més alcistes de les grans borses enguany.
La companyia espanyola, impulsada per la seva aposta pel sector de la defensa, acumula un ascens pròxim al 163% en el que va d’any, fins a rondar els 45 euros per acció acostant-se als 8.000 milions de capitalització.
La confiança del mercat en Indra respon a un canvi estructural en el sector de la defensa europea: la modernització de capacitats, la digitalització militar i la urgència per reforçar la ciberseguretat han generat una ona d’inversions sense precedents.
Des de principi d’any, la cartera de la companyia ha augmentat un 35% i, en concret, la de defensa, ha crescut un 59% impulsada tant pel rearmament espanyol com per l’europeu, així com pel llançament de la seva nova plataforma d’intel·ligència artificial per a defensa. De cara a 2026 la companyia espera superar els 10.000 milions de cartera.
Més enllà d’aquesta tendència, els resultats també han acompanyat a Indra. En els primers nou mesos de 2025, Indra hagi registrat un benefici net de 291 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 58% respecte al mateix període de 2024.
A més, la companyia ha avançat un any la primera fase del seu Pla Estratègic, reflectint la solidesa de la seva execució i la millora de la seva rendibilitat. Aquest acompliment ha propiciat que, segons el consens de Bloomberg, Indra encara disposi d’un potencial alcista addicional de prop del 13%, fins als 50,5 euros per acció, reforçant l’optimisme del mercat cap a la companyia.
Als Estats Units, Western Digital lidera el S&P 500 amb una pujada del 236%, beneficiada per l’explosió de la demanda d’emmagatzematge vinculada a la intel·ligència artificial, mentre que Robinhood Markets avança un 200% gràcies a l’auge del trading minorista i els mercats de predicció. També en el S&P 500, Seagate Technology escala un 197%, impulsada pel supercicle de centres de dades.
A Europa, l’alemanya Rheinmetall lidera el Eurostoxx 50 i es revalora un 135%, en plena expansió de la despesa en defensa del continent. I en el Nasdaq, Micron Technologies gana un 136% en consolidar-se com a proveïdor clau de memòria avançada per a infraestructures d’IA.