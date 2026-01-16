Indra ha tancat un dels majors contractes de la seva història, en obtenir l’adjudicació per valor pròxim als 1.000 milions d’euros de la gestió fins a 2034 del sistema de venda i control d’accessos (ticketing) de tota la xarxa de transport públic de Londres i de la seva àrea metropolitana.
L’entitat pública Transport for London (TfL) ha triat a la tecnològica espanyola per a un contracte inicial per un import de 605 milions d’euros, ampliable a 975 milions d’euros amb possibles extensions fins al 2039.
La capital britànica i la seva àrea metropolitana té una de les xarxes de transport públic més extenses del planeta, amb 8,6 milions de desplaçaments diari i més de 3.600 milions de viatges a l’any.
Després d’un període de transició de gairebé dos anys, Indra serà el proveïdor únic del sistema de ticketing d’una xarxa que cobreix més de 8.500 autobusos, prop de 400 estacions de metro i altres gairebé 300 corresponents al Overground, DLR, Elizabeth Line i serveis de tren suburbà, així com 4.000 punts de venda de targetes Oyster, set centres d’atenció al client i 24 punts d’embarcament de ferri.
Ángel Escribano, president executiu de Indra Group, ha assenyalat que “estem molt orgullosos de convertir-nos en el soci tecnològic de Transport for London per a un projecte tan ambiciós i transformador per al transport de Londres, un referent mundial i líder global en aquest àmbit i un exemple de mobilitat innovadora i sostenible per a la resta de metròpolis del món. Estem preparats i desitjosos d’assumir el repte amb responsabilitat i amb l’objectiu de superar les expectatives del client i de contribuir a millorar la mobilitat de totes les persones que viuen o visiten la capital del Regne Unit”.
El projecte abasta l’operació, el manteniment i l’evolució d’una gamma de sistemes en els quals Indra té una experiència demostrada de més de 30 anys com a proveïdor tecnològic de referència en solucions innovadores de transport públic urbà. La seva trajectòria inclou entorns complexos, amb múltiples operadors i diferents nivells d’administració implicats.
Entre els sistemes gestionats es troben els passos de control d’accés, validadores, màquines expenedores de títols de transport, terminals de venda en comerços detallistes, equips portàtils d’inspecció, així com tota la infraestructura tecnològica i un back office avançat que integra funcionalitats clau de ciberseguretat, gestió de dades, generació d’informes i coordinació amb tercers.
El projecte contempla també la implementació, en col·laboració amb TfL, de noves tecnologies que permetin evolucionar el sistema, fer-lo més eficient i automatitzar processos clau, en definitiva, crear conjuntament la pròxima generació del sistema de ticketing per a Londres.
Gestió de comptes
En aquest sentit, una fita rellevant serà abordar, conjuntament amb TfL, la futura implementació del sistema de gestió de comptes de viatger (Account Based Ticketing-*ABT) sobre la Oyster Card, el bitllet de transport electrònic en funcionament a Londres des de 2003. Aquest model, altament innovador, avançat i eficient, permet més flexibilitat per a definir noves tarifes, garanteix l’aplicació automàtica de la més beneficiosa per a l’usuari i millora de manera significativa la seva experiència de viatge.
Amb aquest projecte, Indra veu enfortida la seva aposta pel Regne Unit com a mercat estratègic i avança en el compliment dels objectius del Pla Estratègic ‘Leading the Future’ de créixer en aquest mercat, així com a Irlanda i Amèrica del Nord.
Indra és present al Regne Unit des de fa vint anys, un mercat clau per a la companyia, on actualment té un equip de més de 200 professionals locals i oficines en Whiteley (Southampton), Peterborough i Londres, i en el qual preveu superar els 1.000 empleats en els pròxims anys. A més, és soci tecnològic de NATS, el proveïdor de navegació aèria del país, i entre altres projectes ha implantat la seva tecnologia de gestió en els túnels de Londres i en el túnel de Silvertown i ha subministrat un dels seus radars Llança a la Royal Air Force.
Amb més de 2.500 projectes desplegats en 50 països i més de 100 ciutats de tot el món, Indra reforça també la seva posició en el negoci de Mobility i se situa com una de les companyies de referència global en solucions innovadores per al transport i la mobilitat, amb capacitat demostrada per a abordar els projectes més ambiciosos del sector.
En sistemes de gestió per al transport públic, se situa en el ‘top tres’ dels líders mundials després d’aconseguir en els últims anys algunes de les principals referències internacionals, com la gestió del ticketing de tot el transport públic d’Irlanda o de la nova xarxa de transport públic de Riad, a l’Aràbia Saudita; així com la T-Mobilitat a Catalunya, la renovació del sistema de ticketing de MetroLink en Sant Lluís (els Estats Units), juntament amb les màquines de venda i control d’accés d’última generació desplegades amb metro de Madrid. A tots ells se suma el projecte de Londres.
La tecnologia de Indra és present en la mobilitat diària de més de 78 milions de persones, contribuint a l’estalvi de més de 10 milions de tones de CO₂ a l’any i a salvar prop de 3.000 vides gràcies a la millora en la gestió del trànsit i la seguretat viària. El seu compromís amb el planeta i les persones ha estat reconegut per prestigiosos índexs internacionals de sostenibilitat com el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) o l’Anuari de Sostenibilitat de S&P.té un dels sistemes de venda i control d’accés considerats més avançats del món, amb més de 8,6 milions de desplaçaments diaris i més de 3.600 milions de viatges a l’any.