Indra reforça la seva presència als Emirats Àrabs amb nous acords tecnològics i de defensa

Indra ha signat tres acords amb companyies d’Unió dels Emirats Àrabs amb els quals reforça el seu paper a la regió en el sector tecnològic i de la defensa.
Segons va informar la companyia, aquests nous convenis s’emmarquen en la seva estratègia d’expansió internacional i d’aposta pel sector de la defensa. “Aquests acords arriben en un mercat clau per a finançar projectes a llarg termini com Emirats Àrabs, un país amb elevats nivells d’inversió en modernització tecnològica i capacitats de defensa”, va explicar.
Així, ha subscrit dos Memoràndums d’Enteniment (MoU) amb EDGE Group, un dels principals grups mundials de tecnologies avançades i defensa.
D’una banda, les companyies han signat un acord que permetrà explorar noves oportunitats per a Pulse Nova (l’empresa conjunta de totes dues signatures) en guerra electrònica (EW). L’acord proporcionarà a les parts un marc per a explorar la possibilitat d’ampliar la seva col·laboració actual, a través de l’empresa amb seu a Abu Dhabi, per a desenvolupar i fabricar sistemes de radar de nova generació a la Unió dels Emirats Àrabs, incloent-hi potencialment capacitats avançades de guerra electrònica (EW).
Així mateix, han signat un altre acord per a establir una nova empresa conjunta centrada en el desenvolupament i fabricació de municions rondadores i armes intel·ligents a Espanya, juntament amb la cooperació en programes clau a Europa.
“La visió és que les capacitats d’enginyeria i industrials de l’empresa conjunta estiguin impulsades per l’àmplia presència industrial de Indra a Espanya, que està experimentant una expansió significativa per a satisfer la creixent demanda. Al mateix temps, l’empresa conjunta es beneficiaria de la tecnologia i experiència d’EDGE en municions rondadores”, va precisar la companyia.
Finalment, Calidus i Indra han signat un acord estratègic per a llançar una associació que donarà lloc a la creació d’una empresa conjunta a la Unió dels Emirats Àrabs, que atendrà a Orient Mitjà i a regions més àmplies a Àsia, Àfrica i Europa, “cobrint totes les àrees de formació conforme als més alts estàndards internacionals”.
L’acord impulsarà el desenvolupament i la producció local de simuladors d’última generació mitjançant una empresa conjunta amb seu a Abu Dhabi. Així, la col·laboració reforçarà la posició del centre com a líder regional en simulació de sistemes civils i militars i com ‘hub’ regional per a la formació de pilots.