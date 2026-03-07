Indra presenta els avanços en els plans industrials del programa de modernització de defensa

Indra Group ha presentat els avanços que s’estan donant en els plans industrials dels programes especials de modernització de defensa (PEM), en la seva condició d’empresa tractora del sector.
Manuel Escalante, Chief Technology Officer (CTO) de Indra, va intervenir aquest divendres en una jornada organitzada per la Fundació Cercle de Tecnologies per a la Defensa i la Seguretat en la seu de Indra.
“Això és un repte de tots, que només treballant conjuntament serem capaços de portar a bon port i, per això, estem organitzant aquestes jornades, que continuarem fent també a escala regional perquè hem d’arribar a tots”, va afirmar el CTO de Indra Group, que va donar a conèixer com la companyia està donant forma als plans industrials dels PEM, oberts encara a la incorporació d’empreses.
El CTO va assenyalar el context geoestratègic i d’inversions que marca actualment el sector de la defensa i va detallar els principals PEM que lidera Indra, i per als quals la multinacional vol comptar “amb tota aquella empresa que pugui aportar tecnologia i capacitats sigui o no del sector de la defensa”.
Escalante va explicar els quatre punts en els quals s’estructura el treball de Indra Group per als PEM. Els dos primers són reforçar la petjada industrial i completar les capacitats industrials, d’una banda, i per un altre, abordar el repte tecnològic, per al que Indra està reforçant l’ecosistema de col·laboració amb empreses, universitats i centres tecnològics, i està tancant acords de transferència tecnològica amb sobirania 100% nacional.
“En Indra també estem treballant en les tecnologies que tindran un impacte tremend a mitjà i llarg termini, com les tecnologies de nitrur de gal·li, components en els quals no hi ha sobirania a Europa i en els quals posarem en marxa una fàbrica a Vigo. Però també en fotònica, quàntica, noves tecnologies de la IA, en la qual nosaltres estem en la cresta de l’ona no sols pel que fa a programari, sinó també de maquinari, clau per als sistemes embarcats. L’objectiu és reduir la dependència dels sistemes més crítics”, va assenyalar el CTO, que lidera l’estratègia d’innovació de Indra Group.
El tercer pilar és per a Indra el talent especialitzat. En 2025, la companyia va contractar més de 2.400 professionals, amb un increment del 3% de la plantilla, i continua treballant per a sumar nous professionals mitjançant càtedres, acords i una “aproximació potent” cap a l’FP. “Necessitem més enginyers molt qualificats, amb les capacitats tecnològiques que requereix aquest gran repte. El missatge cap als nous professionals és que el món de l’enginyeria aplicada a la defensa viu temps històrics, únics, quant a innovació, nous desenvolupaments, etc. el que ha de ser un atractiu gran per a ells”, va afirmar Escalante.
Com a quart pilar, Indra treballa en l’enfortiment de l’ecosistema industrial. “Tenim més de 1.000 socis, treballem amb més de 225 pimes i col·laborem amb universitats, però el repte ara és més gran encara perquè tots volem participar en això i la nostra cartera de col·laboradors s’està incrementant, amb l’objectiu, a més de facilitar la participació en els programes de defensa de pimes i empreses tecnològiques que no han treballat abans per a aquest sector”, va concloure el directiu de la cotitzada.
22 MEMORÀNDUMS
Des que Indra Group va començar a ampliar el seu panell de proveïdors, ha identificat més de 321 nous potencials col·laboradors amb els quals està treballant per a analitzar com incorpora les seves capacitats. “Des de l’anterior trobada que celebrem amb les empreses de Tedae fa 10 dies, hem signat 22 MoUs addicionals”, va ressaltar en la jornada Alberto Sosa, director de Compres de Indra Group.
El directiu de Indra va manifestar que “l’ús de tecnologies duals aporta un plus extra i Indra té una posició privilegiada en aquest sentit perquè el que serveix en defensa serveix en els mercats de Mobility, d’ATM, Minsait, Espai o IndraMind. Per això estar en el panell de col·laboradors de la nostra companyia permet tenir aliances no sols en defensa i no sols en els PEM, sinó que va molt més enllà”.
Fada, que va detallar els passos per a poder treballar amb Indra Goup, va incidir en el fet que “per a col·laborar amb nosaltres en els PEM i per al sector de la defensa en general la competitivitat no sols es mesura en eficiència sinó en sobirania, seguretat i fiabilitat, que em permetreu que bategi com a extrema”.
La jornada de la Fundació Cercle de Tecnologias per a la Defensa i la Seguretat se suma a les presentacions realitzades per Indra en col·laboració amb Tedae (Associació Espanyola d’Empreses Tecnològiques de Defensa, Aeronàutica i Espai) i amb Aesmide (Associació d’Empreses Contractistes amb les Administracions Públiques), així com als dos partits de l’Ecosistema de la Indústria Nacional de Defensa organitzats per Indra en 2025, que van comptar amb l’assistència de més de 600 empreses, centres de recerca i universitats.
