Indra mostrarà en el Mobile Congress el seu ecosistema d’IA sobirana IndraMind

Indra mostrarà enguany en el Mobile World Congress (MWC) el seu ecosistema de solucions d’Intel·ligència Artificial (IA) sobirana, articulat entorn de IndraMind.
Concebuda per a aportar superioritat cognitiva, autonomia operativa i màxima ciberresiliencia, IndraMind es presenta com una infraestructura que permet integrar dades, sistemes, plataformes autònomes i missions crítiques sota un enfocament segur, explicable i responsable.
En un context global definit per noves amenaces híbrides i amb una creixent pressió tecnològica, la proposta, llançada per la companyia a la fi de 2025, mostra com la intel·ligència avançada ja no és un complement, sinó un habilitador estratègic per a governs, empreses i operadors essencials.
La presència de Indra Group en el MWC materialitzarà aquest relat de manera immersiva i experiencial, des d’una sala envolupant dedicada als casos d’ús de IndraMind, com la gestió d’eixams de drons, la vigilància marítima intel·ligent o l’operació segura en entorns tàctics, fins a l’àrea expositiva, on connectarà l’espai, la mobilitat, la seguretat integral, el trànsit aeri i a través de drons, així com la innovació digital. En conjunt, la companyia concorre a la trobada posant en valor la intel·ligència sobirana com a fil conductor per a donar resposta als desafiaments més exigents de la societat, la indústria i les missions crítiques contemporànies.
Per a Ángel Escribano, president de Indra Group, “el MWC és el gran punt de trobada on la innovació es converteix en capacitats reals. Per a nosaltres ser aquí significa demostrar que la superioritat cognitiva ja és una realitat operativa: convertir dades en coneixement i el coneixement en decisions que s’executen amb antelació i criteri, abans que un incident escali o un adversari reaccioni. La nostra proposta integra espai, mobilitat, seguretat, trànsit aeri i tecnologies digitals avançades i mostra com es passa del senyal a l’acció, de l’anàlisi a la missió. Barcelona és el lloc idoni per a obrir aquesta conversa i accelerar l’adopció de solucions que marquen la diferència i que ens han de posar a l’avantguarda mundial”.
José Vicente dels Mossos, CEO de Indra Group, dona suport a aquesta visió. “El MWC 2026 demostra que Europa ha entrat en una nova fase tecnològica en la qual la intel·ligència sobirana i les infraestructures crítiques ja no poden entendre’s sense l’espai o sense capacitats avançades capaces d’anticipar i decidir en temps real”, afirma. “Per a Indra Group, aquest escenari és una oportunitat per a mostrar com les nostres solucions converteixen la complexitat en avantatge estratègic, integrant dades, plataformes i comunicacions —en terra i en òrbita— per a protegir ciutadans, impulsar la competitivitat i reforçar l’autonomia tecnològica europea. El que presentem a Barcelona no és només innovació: és la base d’un model més resilient, més segur i més preparat per als desafiaments que ja són aquí.”
DRONS
El grup acudeix a Barcelona per a mostrar com les comunicacions espacials passen a ser un element estructural de la connectivitat crítica que sosté serveis essencials, operacions de seguretat i la competitivitat industrial. Aquesta visió cobra especial rellevància a través de la participació de companyies com Hispasat que, sota el paraigua de Indra Space, cristal·litza un canvi de paradigma que trasllada la sobirania tecnològica europea més enllà de la superfície terrestre. Per primera vegada, la fira incorpora un espai dedicat al sector espacial, un reconeixement explícit als satèl·lits com a part nuclear en la xarxa de connectivitat que Europa necessita per a assegurar serveis crítics, gestionar emergències, impulsar la seva economia digital i reforçar la seva autonomia estratègica. Per exemple, el projecte IRIS, liderat per Hispasat, exemplifica aquest salt qualitatiu: una nova arquitectura europea de connectivitat segura concebuda com a infraestructura crítica, basada en capacitats multiòrbita capaces de garantir continuïtat, resiliència i sobirania fins i tot en entorns de crisis.
Indra Space també presentarà a Barcelona la iniciativa Startical, desenvolupada al costat de Enaire, que està portant la infraestructura de comunicacions, navegació i vigilància al propi espai mitjançant una constel·lació de més de 200 satèl·lits. Startical ha aconseguit ja una fita històrica: realitzar per primera vegada comunicacions de veu i dades en temps real entre una aeronau i un centre de control des d’un satèl·lit en òrbita, obrint la porta a noves rutes globals i a un control del trànsit aeri més segur i sostenible a tot el món. La companyia també exerceix un paper clau en Celeste, el nou programa europeu de serveis de posicionament, navegació i sincronització de temps (PNT) en òrbita baixa (LEO) impulsat per l’Agència Espacial Europea (AQUESTA). La companyia també mostrarà la seva plataforma satel·litària *VORAX com a peça protagonista, un element essencial que constitueix la base tecnològica dels satèl·lits d’aquesta missió de demostració prevista per a 2027.
Durant els cuatros dies en què Barcelona es convertirà en centre mundial de la digitalització, l’espai expositiu de Indra Group funcionarà com una finestra al futur immediat de la tecnologia europea amb marca Espanya. Els seus visitants no sols podran conèixer com la seva tecnologia protegeix ciutats i països a través de IndraMind sinó, a més, gaudir en la zona expositiva d’una unitat aèria VTOL (d’aterratge i enlairament vertical); o de la citada plataforma satel·litària VORAX per a la navegació.
La companyia també posarà en valor la seva ferma aposta per la mobilitat intel·ligent, amb projectes com la T‑Mobilitat, la plataforma multimodal i interoperable que integra a més de 70 operadors de metre, autobús, tramvia i rodalia en l’àrea metropolitana de Barcelona, o el recent contracte adjudicat per Transport for London (TfL), de prop de 1.000 milions d’euros, per a operar el sistema de *ticketing de tota la xarxa de transport públic de Londres.
Indra Group mostrarà a més com connecta la gestió del trànsit de drons i aeronaus no tripulades amb la d’avions comercials en el mateix espai aeri, mitjançant sistemes que ajuden a prendre decisions a l’instant en operacions que no poden fallar. I oferirà exemples reals d’intel·ligència artificial —des de la coordinació d’operacions complexes fins a l’anàlisi de dades en la Fórmula 1—, al mateix temps que mostrarà com nous xips i equips de computació acceleren aquests models per a reforçar la defensa i la seguretat.
Així mateix, de la mà de Minsait, empreses i organitzacions podran conèixer com les seves solucions connectades impulsen la transformació de les administracions públiques, la sanitat, el sector energètic, la indústria 4.0, el consum, el món financer o les telecomunicacions. Amb una àmplia experiència sectorial i capacitats tecnològiques avançades —des de la intel·ligència artificial i el cloud fins al IoT, la cyberseguridad o la modernització d’aplicacions— Minsait demostrarà a Barcelona com la digitalització, l’analítica i els models operatius intel·ligents ja estan generant impactes reals en eficiència, sostenibilitat, resiliència i competitivitat per a clients civils de tot el món.
D’altra banda, Indra participarà dins del MWC en el Talent Sorra 2026, zona de networking on compartirà amb els assistents la seva proposta de valor com a companyia, els seus principals negocis i una cultura corporativa diferencial que impulsa el creixement professional i l’impacte real de la tecnologia en la societat.