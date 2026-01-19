Indra lidera el sector de la defensa a la borsa a Europa un any després de l’arribada d’Escribano

El 20 de gener es farà un any de l’arribada d’Ángel Escribano a la presidència executiva d’Indra. Des d’aleshores, l’acció s’ha revaloritzat un 224%, cosa que situa la companyia com el valor amb millor comportament de l’IBEX-35 en aquest període.
A més, Indra també lidera la revaloració borsària entre les principals companyies del sector de defensa a Europa, en un context marcat pel reforç del perfil industrial i estratègic. Així, supera les pujades de firmes com SAAB (218%), Rheinmetall (175%) o Hensoldt (155%).
Aquesta forta escalada ha portat la companyia espanyola a més que triplicar la seva capitalització, que ha passat d’uns 3.200 milions d’euros als 10.300 milions, situant-la en màxims històrics i consolidant-la el gran protagonista del mercat espanyol el 2025 i l’arrencada del 2026.
El ral·li borsari ha anat acompanyat d’una millora de les perspectives de les companyies del sector de la Defensa, però també d’una successió de fites estratègiques completades per Indra des de l’aterratge d’Ángel Escribano.
A l’espera de conèixer els resultats de tancament d’any, Indra ha registrat durant els nou primers mesos de l’any un benefici net rècord de 215 milions, un 88% més, ingressos de 2.450 milions i una cartera de comandes de 9.474 milions, impulsada pel creixement de defensa (+16%) i ATM (+25%).
Aquest exercici ha portat la companyia a avançar un any el compliment de la primera part del seu pla estratègic. De fet, s’espera que actualitzeu el vostre full de ruta aquest mateix exercici. En aquest context, Indra ha reforçat el protagonisme com a companyia tractora de l’ecosistema espanyol de Defensa. La companyia s’ha erigit com a líder indiscutible del sector reforçada després de l’última onada d’adjudicacions del Pla Industrial i Tecnològic per a la Seguretat i la Defensa, que ha mobilitzat 6.890 milions d’euros en crèdits al 0%, el 95% dels quals afecta directament o indirectament la companyia, ja sigui en solitari oa través d’unions temporals. Aquestes adjudicacions se sumen al lideratge de la companyia en grans programes europeus de defensa, com ara el FCAS.
A més, a finals de desembre del 2025, la companyia va completar la compra del 89,68% d’Hispasat per 725 milions d’euros, una operació culminada sota la presidència d’Ángel Escribano que reforça el posicionament d’Indra en defensa i espai.
En paral·lel, Indra ha consolidat el seu lideratge en gestió del trànsit aeri amb el llançament del satèl·lit IOD-2 de Startical, que dona continuïtat a l’èxit d’IOD-1 i al desenvolupament d’una constel·lació futura de més de 200 satèl·lits per a comunicacions i vigilància aeronàutica des de l’espai. A aquest impuls se suma l’adjudicació d’un contracte per 342 milions d’euros per al subministrament de radars al’Administració Federal d’Aviació (FAA) dels Estats Units per modernitzar el Sistema Nacional de l’Espai Aeri (National Airspace System, NAS).
En mobilitat, Indra va anunciar la setmana passada l’adjudicació d’un dels contractes més grans de la seva història per 975 milions d’euros amb Transport of London (TFL) per al sistema de tiquet del transport públic de Londres. Així, consolida la seva posició en solucions tecnològiques aplicades a la gestió i operació de xarxes de mobilitat a grans ciutats.
A més, la companyia ha reforçat la seva aposta tecnològica amb la creació d’IndraMind, la nova divisió de ciberdefensa i ciberseguretat basada en IA, que arrenca amb 3.000 empleats i una facturació anual de 300 milions d’euros.