Indra Land Vehicles està ja preparada per a canalitzar els contractes terrestres que desplegarà el Ministeri de Defensa enfocats a modernitzar les capacitats de les Forces Armades, segons fonts de Indra. En aquest sentit, el Govern ha donat llum verda aquest dimarts al prefinançament dels 31 programes de defensa previstos en el pla industrial.
Van indicar que Indra continua progressant en els seus plans per a convertir-se en una companyia líder en el sector de la Defensa. Un dels passos clau per a avançar en aquesta direcció va ser la creació de Indra Land Vehicles, una divisió pròpia que li permetrà passar a ser un referent en plataformes terrestres.
En aquest context, la creació i el desenvolupament de Indra Land Vehicles permet a la companyia tenir una divisió específica amb autonomia i direcció pròpia, la qual cosa permetrà passar de ser un integrador tecnològic a un fabricant complet de vehicles militars terrestres. El desenvolupament d’aquesta divisió és una fita en aquest mercat, ja que suposa la fi de facto del monopoli que havia tingut Santa Bàrbara en aquest segment des de la seva privatització en 2001.
Per a arribar a aquest punt, la companyia ha fet diversos passos en els últims dotze mesos. L’octubre de 2024 es va fer amb una participació majoritària en Tess Defence (participat també per Santa Bàrbara Sistemes (SBS), Sapa i EM&E), passant a ser el contractista principal del VCR 8×8 Dragon.
Precisament, s’espera que aquests vehicles, que ara es fabriquen en Trubia, s’integrin a la fàbrica del Tallerón que la companyia va adquirir a Duro Felguera fa uns mesos. En aquest moment la companyia està preparant les instal·lacions per a assumir la producció de vehicles blindats i altres sistemes de defensa terrestre quan s’activin els primers contractes.
Indra també ha signat una aliança amb Rheinmetall per a col·laborar en una actualització del Sistema de Combat del Leopard 2A6 de l’Exèrcit de Terra, amb una tecnologia d’avantguarda que assegura una solució 100% europea.