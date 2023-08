Indra i Catalana Occidente, principals empreses en operacions corporatives

El mercat d’adquisicions i fusions ha registrat en els set primers mesos de l’any un menor nivell d’activitat a Espanya en un entorn de pujades de tipus que està dificultant el finançament de les operacions i compromet la seva rendibilitat.

Segons les dades de TTR Data, en els set primers mesos de 2023 s’han registrat un total de 1.588 operacions anunciades i tancades per un import de 41.003 milions d’euros, un descens del 19% en el nombre de transaccions i una reculada del 32% en l’import respecte al mateix període de l’any anterior.

En aquest context, segons una anàlisi realitzada pel grup de treball de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada sobre les operacions més destacades que han transcendit en el que va d’any, Indra i Catalana Occident han estat les úniques empreses actives en el costat comprador entre les grans operacions, en un mercat en el qual el capital privat està sent el gran protagonista.

L’Institut ha realitzat un seguiment de les operacions més destacades tant pel volum de les mateixes com per la seva importància estratègica, destacant les transaccions relacionades amb les energies renovables i la defensa.

La gran operació en el que va de 2023 ha estat la compra per Brookfield del 50% que KKR controlava en X-Elio, per a fer-se amb el 100% de la companyia per un import que s’ha estimat en al voltant de 1.000 milions d’euros.

X-Elio és un dels líders mundials en el desenvolupament d’energies renovables i sostenibles amb presència global a Europa, els Estats Units, Llatinoamèrica, el Japó i Austràlia i més de 2,8 GW construïts.

S’estima que per a final d’any tindrà 3 GW d’actius en operació, construcció o en fase de ready-*to-*build i té 10GW de projectes en desenvolupament en estat avançat, convertint a la signatura en la referència en un sector d’importància clau en plena transició energètica.

Una altra de les operacions destacades en el que va de 2023 per la importància estratègica de l’empresa i pel volum de l’operació és l’adquisició de GTT per part de Stirling Square per una quantitat que estaria entorn dels 300 milions d’euros.

GTT és un grup líder en la transformació digital de la gestió Tributària. L’empresa presta serveis de recaptació d’impostos a més de 4.000 ajuntaments d’Espanya, 19 diputacions provincials i tres governs autonòmics. Entre els treballs i solucions de l’empresa destaca el seu programari de gestió tributària, a través del que es gestionen els impostos d’entorn de 25 milions de contribuents. A més, l’empresa posa al cobrament cada any rebuts per valor de més de 22.000 milions d’euros.

Des de Stirling Square aposten perquè l’empresa continuï creixent. Així, han assenyalat que la seva intenció és secundar-la en l’expansió “internacional a Europa de manera orgànica i a través de M&A”.

La segona operació més rellevant l’any dins del sector de renovables és l’adquisició de Windar per part de Bridgepoint per una quantitat que oscil·laria entre els 650 i els 700 milions d’euros. Windar és un dels majors grups a nivell global dedicats a la fabricació de torres per a aerogeneradors tant en terra ferma com en la mar i també compta amb una presència destacada en la producció de subestructures per a la indústria eòlica marina.

L’empresa està experimentant un fort impuls, recolzat pel creixement del mercat offshore a Europa, Amèrica i Àsia, així com per un sòlid desenvolupament de projectes eòlics a nivell mundial i s’espera que l’entrada de Bridgepoint en el capital serveixi per a donar suport al seu procés d’expansió.

Una altra de les grans operacions de l’any per la seva rellevància estratègica és l’adquisició del 9,5% de ITP Aero per part de Indra al fons nord-americà Bain Capital per 175 milions d’euros, la qual cosa suposa valorar a l’empresa en prop de 1.850 milions d’euros. Amb aquesta operació, l’empresa presidida per Marc Murtra es converteix en una de les poques companyies que aposta per invertir en aquest 2023 i ho fa en una empresa referent en motors aeronàutics i industrials.

Indra i ITP Aero han aconseguit, a més, un acord marc en el qual s’estableixen les bases per a una col·laboració tecnològica estratègica amb l’objectiu de potenciar el seu valor, aprofitar sinergies i promoure el desenvolupament conjunt de sistemes i tecnologies, inclosos desenvolupaments fruit de la cooperació en el FCAS, el programa del futur sistema de combat aeri europeu, del qual Indra és líder industrial nacional.

“L’entrada en el capital de ITP Aero té una clara vocació industrial i suposa un nou pas en la nova estratègia de creixement de Indra per a convertir-se en la gran empresa tractora del sector de la Defensa a Espanya, amb la finalitat de garantir l’autonomia estratègica i sobirania tecnològica del nostre país”, subrayabó Marc Murtra al tancament de l’operació.

El sector de renovables ha estat el gran protagonista en el que va d’any en el mercat de fusions i adquisicions, amb tres operacions entre les més destacades del 2023. Verbund, la principal elèctrica d’Àustria i una de les majors productores d’energia renovable a Europa, ha adquirit una cartera eòlica de 257 MW a Espanya a EDP Renewables per un valor de l’entorn dels 460 milions d’euros.

Aquesta operació és especialment rellevant perquè les plantes tenen potencial per a la hibridació i la repotenciació amb projectes d’hidrogen verd i per l’estratègia de Verbund que espera pareixin 2030 que entre el 20% i el 25% de la seva generació elèctrica procedeixi de fonts renovables i que ha assenyalat a Espanya com un mercat estratègic.

En el primer semestre han embolicat a les filials de medi ambient d’altres dues companyies cotitzades, com Sacyr i FCC. Morgan Stanley ha comprat Valora per 734 milions d’euros. El fons de pensions canadenca CPPIB ha adquirit el 24,99% de la filial de medi ambient de la companyia presidida per Esther Alcocer Koplowitz.

Unes altres de les operacions més destaques és la compra de l’operador d’aparcaments Parkia per part de IndiGo per 650 milions d’euros, l’adquisició per part de Catalana Occident de l’empresa líder funerària d’Espanya per 400 milions d’euros. Tanca el rànquing la compra del gegant hortofructícola espanyol Greentastic per una quantitat que oscil·laria entre els 250 i els 300 milions d’euros.