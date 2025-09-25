Indra frega els 7.000 M de capitalització amb el suport dels analistes

Durant el 2025 Indra s’ha convertit en un dels protagonistes de la borsa espanyola. Amb una pujada del 132% des de començament d’any és l’empresa més alcista de l’Ibex-35. Aquest ascens ha portat els seus títols a zona de màxims històrics i a vorejar els 7.000 milions de capitalització, davant els 3.000 milions d’euros de valor borsari amb què va començar l’any. La companyia s’ha vist beneficiada per la seva aposta pel sector de la Defensa, però els analistes continuen confiant en la seva revaloració al parquet. Dels 18 analistes que segueixen la companyia, 12 recomanen comprar els seus títols, quatre mantenir-los i només dos vendre’ls. A més, li atorguen un preu mitjà objectiu per sobre dels 40 euros per acció, el més elevat de la història.
L’última casa d’anàlisi a revisar la recomanació ha estat Bernstein. Li atorga un preu objectiu de 50 euros per acció, fet que suposa un recorregut del 28% des dels 39 euros en què cotitza avui. Amb aquesta recomanació, l’entitat francoamericana se suma a l’optimisme d’altres cases d’anàlisi durant els darrers mesos com ara Berenberg, CaixaBank, Santander, Goldman o Morgan Stanley.
Berenberg va iniciar aquest mateix mes la seva cobertura de la companyia amb una valoració de 41 euros, una recomanació de compra i el convenciment que la companyia “està massa barata per ser ignorada”. Els analistes de l’entitat alemanya destaquen que els múltiples a què cotitzen són atractius tenint en compte el potencial de creixement de què disposa i creuen que l’augment de la despesa en defensa d’Espanya s’està traduint en oportunitats per a la companyia. Per la seva banda, Bankinter selecciona Indra entre els valors preferits per encarar l’últim trimestre de l’any. A més, és un dels valors favorits de la borsa espanyola i del sector de la defensa, amb un preu objectiu de 44,8 euros per títol.
Altres entitats que han revisat darrerament la seva recomanació són CaixaBank (46,2 euros), Goldman Sachs (45 euros), Santander (46 euros) o Morgan Stanley (47 euros). Tots aquests bancs han elevat les previsions de preu objectiu en els últims mesos.