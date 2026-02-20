Indra, entre les tres empreses més sostenibles a nivell mundial en serveis tecnològics, segons standard & poor’s

Indra Group es continua consolidant com la tercera empresa més sostenible del món en el sector de ‘IT Services’ (serveis de tecnologia i comunicació) segons el ‘Sustainability Yearbook 2026’ de S&P Global. A més, és l’única companyia europea inclosa en el top 10% de les empreses líders mundials en sostenibilitat dins del seu sector.
Així, la companyia va destacar aquest divendres en un comunicat que es manté per sisè any consecutiu entre les tres empreses més sostenibles del món, reforçant el seu paper com a “referent tecnològic internacional”.
El reconeixement es basa en la Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global, l’avaluació de sostenibilitat corporativa “més completa i rigorosa del mercat”. Aquesta anàlisi, que va examinar en aquesta edició a més de nou mil companyies en profunditat, és a més la base dels principals índexs internacionals, inclosa la família d’índexs Dow Jones Best-*in-*Class (abans coneguda per Dow Jones Sustainability Index), on Indra Group manté una presència continuada des de fa gairebé dues dècades.
El posicionament de Indra Group en el 2026 Sustainability Yearbook és fruit d’un enfocament integral de la sostenibilitat, que abasta de forma equilibrada els àmbits ambiental, social i de bon govern. Indra Group destaca, entre altres aspectes, per la “solidesa del seu model de govern corporatiu, amb alts estàndards d’ètica, transparència i gestió de riscos; el seu compromís amb les persones, l’atracció i retenció de talent; la protecció de la privacitat de les dades; i la integració de la sostenibilitat en la seva estratègia empresarial”.
“En un moment de creixement exponencial en la nostra indústria, i amb la màxima exigència per part dels nostres clients per a créixer i invertir, ho estem aconseguint sent líders mundials en els més alts estàndards de sostenibilitat i amb respecte als criteris més estrictes en aspectes socials, ètics i de model de govern del món”, assenyala el responsable d’Estratègia de Indra Group, Manuel Ausaverri.
Entre els aspectes millor valorats per S&P Global en aquesta edició, sobresurt l’acompliment de Indra Group en l’àrea de canvi climàtic, on la companyia obté la màxima puntuació. Aquest resultat reforça el reconeixement per part del Carbon Disclosure Project (CDP), el principal índex internacional en transparència climàtica.
CDP ha tornat a atorgar a Indra Group en la seva última edició la màxima qualificació, “A List”, reconeixent a la companyia com a líder mundial en acció climàtica i transparència.
“Aquest reconeixement reflecteix el ferm compromís del grup amb la descarbonització, la definició d’objectius de reducció d’emissions alineats amb la ciència, la gestió responsable dels riscos i oportunitats associats al canvi climàtic i la integració d’aquests criteris en la seva estratègia de negoci i en el desenvolupament de solucions tecnològiques amb impacte positiu”, va valorar aquesta empresa.