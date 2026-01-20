Indra consolida el seu paper d’integrador nacional i cerca socis per als obusos entre líders europeus

Indra manté negociacions amb els gegants europeus Rheinmetall i Leonardo, i converses amb la sud-coreana Hanwha, per a incorporar-los com a socis tecnològics en el desenvolupament dels nous obusos autopropulsats de cadenes i de rodes adjudicats pel Govern, que la companyia executarà en UTE amb Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), segons fonts del sector.
Fonts del sector consultades subratllen que aquest model potencia l’existència d’un integrador nacional, en aquest cas en la figura de Indra, amb capacitat per a atreure els grans fabricants europeus a l’ecosistema industrial espanyol. En la pràctica, això assegura que la “clau tecnològica” de l’artilleria terrestre que operarà Espanya romangui en empreses del país durant les pròximes dècades.
Els contactes se centren en tecnologies i plataformes que puguin integrar-se en el programa espanyol: des de barcasses i xassissos per a les configuracions sobre cadenes i rodes fins a sistemes de torres i canons, així com solucions de sensors, adreça de tir i electrònica associada. L’objectiu és sumar capacitats provades i accelerar la industrialització del sistema sota l’autoritat de disseny i integració de Indra a Espanya.
Amb aquest esquema, Indra actua com a contractista principal i integrador, mentre EM&E participa com a soci de la UTE en la fabricació, integració i proves dels sistemes. La producció i el muntatge final es realitzaran en centres industrials espanyols, la qual cosa garanteix que l’evolució, suport i millores del sistema romanguin sota control nacional al llarg del seu cicle de vida.
El programa contempla mòduls d’artilleria sobre cadenes i sobre rodes i mobilitzarà una inversió de diversos milers de milions d’euros al llarg de les fases de desenvolupament, fabricació i manteniment. Les converses amb els potencials socis europeus inclouen criteris de transferència tecnològica, percentatge de nacionalització de components, calendari d’industrialització i pla de suport en servei.