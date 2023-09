Inditex, Iberdrola, ACS, Amadeus i Fluidra, destacades pel lideratge global

Cinc companyies de l’Ibex 35 destaquen per ser líders en els seus sectors a nivell global: Inditex, Iberdrola, ACS, Amadeus i Fluidra, segons una anàlisi realitzada pel grup de treball de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada.

L’entitat assenyala que “en un món globalitzat com l’actual en el qual les economies de tots els paises estan cada vegada més integrades, especialment a través del comerç i els fluxos financers, les empreses troben major competència en el seu sector, però és el preu d’accedir a mercats més grans i convertir-se en referències en la seva indústria”.

“Les empreses líders compten amb una marca reconeguda en el seu sector, clients lleials, major capacitat financera o són més atractives a l’hora d’atreure talent en els seus col·laboradors, entre molts altres avantatges. Aquesta posició els permet millorar beneficis que serviran per a invertir i continuar guanyant quota de mercat, un cicle virtuós”, va manifestar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades. D’aquesta manera, des de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada assenyalen les fortaleses d’aquestes empreses per a convertir-se “en líders del seu sector”.

Inditex

Respecte a Inditex, diu que la companyia d’origen gallec és la multinacional líder del sector tèxtil a nivell mundial. Inditex va tancar el seu any fiscal 2023 amb una facturació de 32.569 milions d’euros. Compta amb 5.815 botigues distribuïdes en 94 països i a través del seu canal en línia té presència en més de 200.

En la seva última presentació de resultats el grup va anunciar que augmentarà la capacitat logística en els seus centres de distribució, que algunes de les seves marques desembarquessin amb botigues en nous mercats (Stradivarius a Alemanya o Oysho al Regne Unit) i que prossegueix el desenvolupament de Zara Pre-*Owned, que permet als seus clients donar, arreglar o vendre roba del grup de segona mà, i que enguany arribarà a França i Alemanya després del seu llançament al Regne Unit en 2022.

Iberdrola

Quant a Iberdrola, indica que la companyia presidida per Ignacio Sánchez Galán va començar a apostar per les energies renovables fa més de dues dècades. “Gràcies a aquesta aposta, és avui el líder mundial del sector amb 41.250 MW renovables operatius a tancament del primer semestre de 2023 i 7.100 MW més en construcció”, apunta.

De cara al futur, la companyia destinarà en el seu pla estratègic a 2025, 17.000 milions d’euros a les energies renovables, la qual cosa suposarà incrementar en 12.100 MW la seva capacitat instal·lada renovable, fins als 52.000 MW en 2025.

ACS

Subratlla que l’any 2022 el grup ACS es va mantenir, per onzè any consecutiu, al capdavant dels principals grups de construcció i enginyeria del món amb major negoci internacional, segons el rànquing de la revista especialitzada Engineering News-Rècord (ENR).

L’any passat les vendes de la companyia van aconseguir els 33.615 milions d’euros, un 20,8% més que en 2021. El 56% de la facturació prové dels Estats Units, el 19% d’Austràlia, 9% d’Espanya, 6% del Canadà i 4% d’Alemanya. “Aquests països, on el Grup ACS ostenta una posició de lideratge, sumen més del 90% del total de facturació, amb mercats segurs i estables, però alhora dinàmics i amb atractives oportunitats de creixement”, explica la companyia en el seu informe consolidat.

Amadeus

L’Institut Coordenades exposa que Amadeus és “el proveïdor de solucions tecnològiques líders per a la indústria dels viatges i el turisme, el primer en el seu sector. Treballa en més de 190 mercats a nivell global i un equip de més de 19.000 empleats de 146 nacionalitats diferents”.

Afegeix que la companyia, castigada pel covid com tot el sector turistico, encara no ha recuperat els nivells de negoci previs a la pandèmia. En 2022 la xifra de negoci del grup va ascendir a 4.486 milions d’euros, un 68% més que en 2021 i un 20% per sota dels obtinguts en 2019. No obstant això, l’any passat Amadeus va invertir 1.017 milions d’euros en R+D, buscant models de negoci que li permeten impulsar el seu creixement i experimentant amb noves tecnologies per a consolidar el seu lideratge. Sortir de la crisi invertint en lloc de fent retallades.

Fluidra

A Fluidra es refereix com “el líder mundial del sector de la piscina & wellness, un mercat global de 16.000 milions del qual la companyia presidida per Eloi Plans compta amb una quota de mercat de 13%. L’empresa opera en més de 47 països a través de filials pròpies, té més de 135 delegacions comercials i 35 centres de producció”.

“El moment clau per a la transformació de la companyia va arribar amb el tancament de la seva fusió amb Zodiac fa 5 anys, convertint-se en un líder mundial que ha continuat creixent. A tancament de 2022 les vendes de l’empresa eren de 2.389 milions d’euros, un 81% per sobre de la facturació de 2018, en el seu primer any com la ‘nova Fluidra’”, conclou.