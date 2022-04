La incontinència urinària afecta el 70% de dones i el 10% d’homes a l’Estat

La incontinència urinària afecta a un 70% de dones i un 10% d’homes a Espanya. Aquesta afecció ve donada principalment per l’afebliment de la musculatura del sòl pelvià, que s’encarrega de sostenir la bufeta, el recte i l’aparell reproductor en el seu lloc i d’ajudar a controlar el flux d’orina.

A més, alteracions funcionals en la bufeta poden relacionar-se amb incontinència d’orina. Quan el sòl pelvià s’afebleix pot provocar diferents problemes com a incontinència urinària, prolapses o disfuncions sexuals. El seu tractament requereix d’un abordatge multidisciplinari en el qual intervinguin un uròleg i un fisioterapeuta especialitzat.

Per aquesta raó, ROC Clinic acaba d’incorporar a la fisioterapeuta Paula Igualada a la seva Unitat d’Urologia Funcional i Femenina -liderada pel doctor José Medina Polo- amb l’objectiu d’oferir noves alternatives terapèutiques als pacients que pateixen incontinència urinària. Igualada, especialista en fisioteràpia del sòl pelvià, compta amb 19 anys d’experiència i treballa a Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust (Londres). Així mateix, exerceix com a professora en la Brunel University i col·labora activament en la International Continence Society (ICS), principal associació de professionals involucrats en el maneig de la incontinència.

En aquest sentit, la clínica ha desenvolupat el Tractament conservador de la incontinència d’orina i rehabilitació de sòl pelvià, que combina mesures higiènic-dietètiques, entrenament vesical, entrenament personalitzat del sòl pelvià -amb o sense biofeedback-, estimulació elèctrica i l’ús de dispositius vaginals. Amb aquest plantejament, ROC Clinic pretén abordar el problema des d’una perspectiva multidisciplinària, la qual cosa redunda en el benefici del pacient.

Tal com defensa la fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià de ROC Clinic és necessari treballar de manera coordinada amb els uròlegs en favor de la millora de la qualitat de vida del pacient. “Aquest programa permet el treball i l’aprenentatge col·laboratiu i interprofessional, millora la coordinació del servei, la satisfacció de l’equip i evita duplicar consultes i derivacions”, va assenyalar.

De fet, l’Organització Mundial de Salut (OMS) considera la fisioteràpia com el tractament a seguir en un primer moment en els casos d’incontinència lleu i moderada, així com en els prolapses simples. És més, s’estima que els exercicis fisioterapèutics d’enfortiment del sòl pelvià han demostrat resultats en la millora dels símptomes d’incontinència urinària en fins a un 85% dels casos.

Per part seva, el doctor José Medina Polo, responsable de la Unitat d’Urologia Funcional i Femenina de ROC Clinic, insisteix que “un bon estat del sòl pelvià és fonamental per a evitar el desenvolupament de la incontinència urinària, una patologia que limita l’autonomia i redueix l’autoestima”.

Aquest problema afecta moltes esferes de la vida de les persones, inclòs l’àmbit laboral i de les relacions íntimes. “L’impacte psicològic i emocional és molt gran, ja que fa canviar als pacients els seus hàbits de vida. Els canvia l’organització d’activitats tan simples com anar al cinema o fer un viatge. També afecta a les relacions sexuals, ja que moltes persones les eviten, en poder sofrir pèrdues en aquests moments”, va destacar el doctor Medina.

“Que aquest tractament de rehabilitació del sòl pelvià es realitzi de la mà d’un fisioterapeuta posa de manifest que el centre de l’atenció està en el pacient, que és qui obtindrà i gaudir d’uns millors resultats, millorant la seva recuperació a través d’un diagnòstic conjunt complet”, va afegir

Prevenció, detecció i tractament

La prevenció i cura del sòl pelvià comença per tenir una vida saludable amb realització d’exercici físic i un pes adequat per a evitar l’afebliment del sòl pelvià i mantenir fort la musculatura.

Per a realitzar un diagnòstic precoç de la incontinència urinària i aplicar un tractament adequat, l’uròleg farà una exploració i si és necessari, proves complementàries com un estudi urodinámico. Així mateix, la fisioterapeuta realitzarà una nova exploració i avaluació del sòl pelvià per a valorar la seva musculatura i realitzarà un qüestionari que posin de manifest els símptomes soferts pel pacient i el grau en el qual afecta la seva qualitat de vida. Durant el tractament, i complerts els terminis de recuperació previstos, l’equip mèdic avaluarà de nou el cas per a decidir si la pacient pot rebre l’alta.

Segons va explicar el doctor Medina, “el tractament a aplicar dependrà de l’estat del sòl pelvià i dels danys o problema que estiguin ocasionant en la vida del pacient”. Abans de plantejar un tractament individualitzat per a cada pacient és fonamental distingir el tipus de patologia o incontinència que presenta, ja que cadascuna tindrà un tractament específic.

Respecte a les mesures que contempla el tractament es troben les higiènic-dietètiques, que inclouen control de pes, modificació de la ingesta de líquids, la restricció d’alguns aliments com el cafè o alcohol, la modificació de l’activitat física i pautes dietètiques per a millorar el restrenyiment; l’entrenament muscular del sòl pelvià amb l’objectiu d’optimitzar la musculatura i reduir les pèrdues d’orina en els pacients; i l’entrenament vesical, que consisteix a corregir els patrons inadequats de micció freqüent, millorar el control sobre la urgència miccional, prolongar els intervals entre miccions, augmentar la capacitat vesical, disminuir els episodis d’incontinència i restablir la confiança del pacient en el control de la seva bufeta.

Finalment,el Biofeedback es realitza a través d’uns elèctrodes aplicats sobre la vagina i/o en l’anus que registren l’activitat dels músculs del sòl pelvià mentre es realitzen els exercicis. Proporcionen una sèrie de senyals visuals i/o sonores que serveixen per a comprovar si es fan de manera correcta. L’objectiu és ajudar les dones a identificar i contreure i relaxar selectivament els músculs del sòl pelvià usant senyals del seu propi cos.

A més, els dispositius vaginals ajuden a millorar la incontinència urinària, suportant la uretra i evitant la incontinència urinària amb tampons vaginals i pesarios, així com reforçant la musculatura del sòl pelvià amb cons i esferes vaginals.